Hercai: avance del capítulo de este jueves

jueves, 21 de julio de 2022 00:00

Acorralada. Así estará Reyyan en el capítulo de este jueves en Hercai, la ficción turca de las siestas de Telefe. La novela transita momentos de mucha tensión no sólo en ella sino también en varios de los personajes de la trama.

En el capítulo de este miércoles, Miran se enfrentó a Firet después de que él quisiera encarar un desafío comercial del que él no está de acuerdo. "Si hacemos eso, muchos productores se van a quejar. Esperan como enemigos, compran con moneda extranjera", lanzó Miran notoriamente molesto.

Sin embargo, Füsun le expresó todo su apoyo a su sobrino Aslanbey y como un efecto dominó se sumó Azat, Cihan y Gönul. "Veo que has escuchado mis palabras. Hiciste andar rápido la presidencia, eso es porque la sangre Aslanbey va por tu sangre", le dijo Füsun a Firet.

Por otro lado, Reyyan se encontró con Azra en el consultorio ginecológico y nunca imaginó que ella sería la doctor recomendada para tratarla en este duro tramo de su embarazo. Ante este escenario, Reyyan le confesó: "no quiero que seas mi doctora ni nadie de la familia". Ante estas palabras, Azra se vio sorprendida e ingresó al archivo de su carta médica para conocer cómo está su embarazo.

En el capítulo de este jueves, la esposa de Miran se verá acorralada y por más que evite que Azra lea su situación de salud no podrá evitarlo. Cuando la doctora lea lo que en ese texto se indica quedará sorprendida pero también no dudará en recomendarle cual es el mejor camino que deberá seguir para no morir.

"Debes abortar a tu bebé de inmediato", lanzará Azra a Reyyan quien no podrá contener las lágrimas y llorará pidiéndole que no le diga nada a Miran.

Luego cuando Reyyan se encuentre con Miran, él le tendrá preparada una hermosa sorpresa. Con amor la llevará a una tienda de ropa de boda para que vea los vestidos de novia. "Solo tenemos una foto de nuestra boda, entonces en el álbum que preparas para nuestro hijo, reserva un lugar para 100 fotos de nuestra boda", le indicará él.

Por otro lado, Cihan encarará a Azat y le pedirá que deje a Gönul y que no siga con el deseo de ser su novio. "Aunque hubieran mil mujeres, yo me hubiera enamorado de ella", lanzará el joven enfrentándose a su padre y siendo escuchado a pocos metros por Füsun.

"Escucha hijo, renunciaría a mi honra antes de pedir su mano a esa mujer. Te olvidarás de ella", advertirá Cihan.

Lejos de todo esto, Dilsah se movilizará por su odio y se de venganza. Esta vez ya no tendrá su mirada en Azize sino en Reyyan. "Desidiste enfrentarme, trajiste a quien arruinó mi vida a mi casa, solo para tener tu familia. Arruinaste mi vida pero te devolveré lo que hiciste", lanzará la mujer.