Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este jueves

jueves, 21 de julio de 2022 00:00

Giros inesperados, amor y temor. La ficción turca "Bir Zamanlar Cukurova", conocida en Argentina como "Züleyha" transita momentos en los que la "dama" del pueblo teme por lo que pueda pasarle bajo la mano oscura de Hakan. Es que la protagonista de la ficción siente que es él quien quiere hacerle daño y estará muy atenta a lo que pueda pasar.

En el capítulo de este miércoles, Züleyha cayó preso señalada como posible autora del crimen de Ümit. El arma homicida llegó a la oficina del fiscal con una nota que señalaba que en el arma estaban sus huellas digitales. Luego Bëtul fue hasta la fiscalía para confirmar que esa arma era de Demir y aumentar aún más las dudas sobre Züleyha.

Es por esto que la esposa de Demir fue detenida y se inició una investigación. Sin embargo la pericia sobre el arma dio que no habían huellas que la incriminaran. ¿Qué pasó? Hakan (que todos creen que se llama Mehmet) limpió el revolver antes de que Abdülkadir lo entregara de manera anónima a la justicia.

En el capítulo de este jueves, Züleyha volverá a la mansión Yaman tras recibir la libertad de la justicia. Fikret será quien la trasladará en el auto y allí ambos hablarán de qué pudo haber pasado entorno al arma que llegó a la fiscalía. En el auto, él le preguntará si realmente ama a Demir o no.

"Ya olivé la maldad que me hizo pero sé la crueldad que le hizo a otra mujer. No lo amaba pero me obligué a amarlo", confesará Züleyha quien al regresar a la mansión será recibida por todos los trabajadores y también por la familia.

"Que alegría volver", expresará al abrazar a su pequeño hijo que saldrá a su encuentro en un momento muy emotivo.

Más tarde, mantendrá una charla a solas con Lütfiye, quien se convirtió en su pilar para enfrentar todo lo que le pasa. Ella le preguntará por dónde van sus sospechas sobre quién maneja esto a oscuras. "Creo que probablemente Hakan envió el arma", considerará.

La misma pregunta luego le hará el mismo Hakan, quien Züleyha cree que es Mehmet. Frente a él, ella dirá sin rodeos y de manera contundente: "sé quien lo hizo, Hakan". Lejos de sentirse tocado por esta declaración o tratar de revertir ese pensamiento de ella, él afirmará: "creo que ese Hakan es capaz de todo. Tengo ganas de conocerlo".

"No le tenía miedo a la cárcel pero lo que ha hecho me ha asustado por lo que él puede ser capaz de hacer", apuntará ella.

Más allá de todo esto, Bëtul avanzará con su objetivo de tener a Fikret de su lado y alejarlo de Züleyha. Para ello, le confesará los planes que tiene la esposa de Demir de pagar la gran deuda que tiene la empresa Yaman usando la "colaboración" de Mehmet.

"Züleyha dijo que amortiguaremos esa deuda con nuestras acciones pero en realidad Mehmet lo pagará. Ese hombre se ofreció a pagar y no entiendo por que Züleyha lo ocultó. El verdadero problema es que no pide nada", le indicará a Fikret haciéndolo estallar de la ira.

Tras esto decidirá vender varias tierras de los Fekeli, que él heredó, y con ese dinero pretenderá pagar las deudas de la empresa Yaman. Este objetivo se lo contará a Cetin quien verá con miedo este accionar por lo que pueda pasar: "si los compradores se dan cuenta de que tenemos prisa, ofrecerán menos dinero".

"No tenemos opción, debemos venderlas de inmediato", rechazará Fikret sin embargo a pocos metros escuchará Lütfiye quien pedirá explicaciones.