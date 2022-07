Se definió la final de El Hotel de los Famosos

jueves, 21 de julio de 2022 07:30

Este miércoles, El Hotel de los Famosos tuvo la segunda competencia de la que salió el nuevo finalista que se enfrentará a Martín Salwe en la gran prueba final, para ver quien será el nuevo millonario de Argentina.

Se trata de Alex Caniggia, quien logró vencer a Walter Queijeiro en el último desafío y se coronó como el segundo dualista finalista del reality. "Alex Caniggia pone la carga, toca el piso, y Alex Caniggia es el segundo duelista de la gran final de El Hotel de los Famosos. Walter, te faltó un balde Walter. Walter Queijeiro es el último eliminado del Hotel”, anunció el Chino Leunis.

Tras superar la etapa de duras pruebas, Walter tomó la posta y reveló lo que sintió en ese momento. "Yo me tenía mucha fe desde el comienzo para los juegos. El nudo de la H con Locho y el cruce con Locho me sacó quizás antes de tiempo, pero estaba bien. Valoré mucho el programa cuando estuve fuera, era realmente el programa donde quería estar, y donde estaba esperando una oportunidad”, comenzó diciendo.

Y agregó: "Cuando se me dio la oportunidad, no la desaproveché, dije me voy a matar y me divertí. Y creo que también hoy el juego casi lo gano porque había un espíritu amateur dentro de mí, la verdad que no me importaba el tema del premio".

En ese marco reveló que se divirtió mucho ya que en El Hotel se homenajeó "a un montón de trabajadores y faltaban los obreros de la construcción, así que con la carretilla, la pala y la arena me sentía un oficial”.

En tanto que el flamante ganador también habló tras su victoria, y fiel a su estilo, señaló: "No daba más Chino, te lo juro. La verdad me encantó. Pensé que no iba a dar pelea Walter, pero dio mucha pelea, casi me come, pero bueno Walter, fui mejor y te re cabió”.

Podemos decir que se sacó el yeso antes de irse”, bromeó el Chino. “Sí, se lo sacó”, asintió Alex.

Para finalizar, Pampita despidió a Walter. “Walter, que tengas un buen regreso a casa, fue un lujazo conocerte. Jugaste al nivel de todos los que estuvieron acá, lo diste todo hasta el último segundo. Hasta acá llega tu paso por El Hotel de los Famosos, es la hora del regreso”, cerró la modelo.