¡Bomba! una reconocida artista sanjuanina será jurado en el programa de Tinelli

jueves, 21 de julio de 2022 12:28

El próximo lunes 26 de julio, Marcelo Tinelli tendrá su gran regreso a la pantalla de El Trece, de la mano de Canta Conmigo Ahora, el big show con el que buscará batallar en el prime time y dar una fuerte competencia al actual líder, La Voz Argentina (Telefe).

En este escenario, de a poco el canal del sol va lanzando adelantos de lo que será el reality y en este sentido se conoció que una reconocida artista sanjuanina formará parte del jurado del programa.

Se trata nada menos que la folclorista Claudia Pirán, quien será compañera de Cristian Castro, José Luis “El Puma” Rodríguez, Coti Sorokin, Cande Tinelli, Manuel Wirzt, El Bahiano, Gladys “La Bomba” Tucumana y El Polaco.

La sanjuanina celebró en redes sociales su sumatoria al programa, y dijo: "Feliz y orgullosa. Gracias Marcelo Tinelli por tu convocatoria y generocidad. Jurado de Canta Conmigo Ahora. Vamosss!".

Canta conmigo ahora", el certamen conducido por Marcelo Tinelli que adaptará el exitoso formato "All Together Now" para la TV argentina y en el que los participantes deberán convencer con sus performances a un amplio jurado de 100 figuras nacionales e internacionales, podrá verse desde el próximo lunes 25 a las 22.30 por la pantalla de eltrece.

Desde sus asientos, evaluarán el abanico de géneros de las distintas presentaciones de los participantes, que tendrán la tarea de conseguir que los integrantes del jurado se pongan de pie, presionen un botón y canten junto a ellos para obtener la posibilidad de avanzar en el camino hacia el primer puesto.