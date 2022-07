Soñar Contigo: apareció un divertido video de lo que hicieron los actores cuando apagaron las cámaras

martes, 12 de julio de 2022 00:00

Ya sea que la conozcas como Soñar Contigo, Erkenci Kus, Pájaro Soñador o Early Bird, lo cierto es que esta novela turca es un boom en cada país al que llega y sucedió lo mismo en Argentina. Gracias a ella, Telefe lidera el rating de las tardes y cada vez se suman más fans.

Si todavía no te enganchaste con ella, se trata de principalmente una historia de amor entre Sanem Aydin (interpretada por Demet Özdemir) y Can Divit (Can Yaman). Ella es una chica humilde que ingresa a trabajar a una agencia de publicidad y él es un fotógrafo, hermano mayor del dueño de la agencia.

Pese al éxito que tuvo, la ficción tuvo solo dos temporadas, de 51 episodios en total que en Turquía se emitían semanalmente, pero como cada uno de ellos duraba entre 120 y 140 minutos, al exportarse, las distintas televisoras decidieron recortarlos y así conseguir muchos más capítulos de menor extensión.

Para poder llegar a tantas horas de imágenes, los actores y el equipo de producción se sometió a grandes jornadas de grabación a cualquier hora del día. Si bien esto podría ser extenuante, y más si se tiene en cuenta que lo realizaron durante dos años, lo cierto es que el buen clima laboral hizo que todos la pudiesen pasar muy bien.

Si bien acá recién se está viendo ahora, la realidad es que la filmación terminó en el 2019 y es por ello que en su momento los protagonistas compartieron en sus redes detalles del detrás de escena sin miedo a "hacer spoilers" a su público.

Una de ellas ocurrió mientras preparaban el episodio 21, allá por noviembre del 2018. "Amigos, creo que no necesito decir que es un episodio importante", se escucha que dice la actriz en turco e inmediatamente la cámara gira y toma a todos los actores gritando y celebrando con bailes.

¡Mirá el video!