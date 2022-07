Züleyha Tierra Amarga: la verdad cada vez está más cerca de revelarse

martes, 12 de julio de 2022 00:00

La verdad cada vez está más cerca de revelarse en "Bir Zamanlar Cukurova", la ficción turca de las tardes de Telefe que en Argentina se la conoce como "Züleyha". La historia transita momentos de mucha tensión con Züleyha buscando la verdad entorno a la ex de Demir y Lütfiye intentando saber qué pasó con Ali Rahmet, convencida que hubo una mano negra que lo mató.

Este lunes, la historia transitó un camino en el que Hakan se acercó a Züleyha para controlar su acercamiento a su hermana y evitar que cuando ambas se junten pueda terminar todo el secreto revelado. Pero ese acercamiento va encerrando el nacimiento de una serie de sentimientos que no podrán controlar.

En el capítulo de este martes, Lütfiye y Saniye viajaran a Isparta para saber qué fue a buscar Ali Rahmet allí sospechando que lo que encontró es lo que le provocó la muerte. Allí se reunirá con Ismail, el vecino que habló con Fekeli antes de morir y quien le dijo que Mehmet Kara es en realidad Hakan.

En medio del diálogo de Lütfiye con ese vecino, ingresará Abdülkadir y frenará el momento en el que Ismail revele la verdad. "Estamos muy sorprendidas de verlo", lanzará la mujer al verlo y él rápidamente improvisará una respuesta para quedarse en el lugar y controlar lo que ambas partes hablan.

"Yo también estoy sorprendido. Tenemos un pie en Cukurova y otro pie acá en Isparta", aclarará él a la vez que pedirá "el documento que quería Mehmet" y desconcertará a todos.

Por otro lado, Bëtul hablará con Fikret: "creo entender lo que tu haces. Me ves cuando tu quieres y me ignoras de igual manera. Como no me valoras Fikret, no nos veremos nunca más".

Sin embargo, él al sentirse culpable por sus palabras tratará de remediar ese concepto: "¿no te valoro?, ¿eso crees?". Pero ella frenará sus dichos y le subrayará: "cuando me trates con valor y dignidad, nos veremos".