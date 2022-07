El mal momento de una participante de El Hotel de los Famosos: "bajé mucho de peso"

martes, 12 de julio de 2022 07:25

El Hotel de los Famosos, el reality con el que Eltrece da batalla en el prime time, ya cursa su reta final en busca del gran ganador. Sin embargo, para que algunos de ellos estén viviendo los últimos episodios, otros debieron quedar en el camino en medio de controversiales situaciones.

Una de ellas fue Emily Lucius, que cuando estuvo dentro del hotel, jugó bromas junto a Martín Salwe, a varios de sus compañeros y en especial a Locho Loccisano, situación que molestó a la audiencia y que expresaron su enojo a través de redes sociales.

En las últimas horas, tras su salida del hotel, Emily habló escuetamente con LAM y sorprendió con sus palabras respecto del mal momento que ella y su familia, viven. "No entendía que lo que se vivió en el Hotel fue un juego, fue una competencia. Yo salí del Hotel hace dos meses y desde que salí lloro todos los días” dijo Emily Lucius en nota a “LAM”.

La periodista Laura Ubfal había señalado anteriormente, que Emily estaría en medio de un contrato para regresar a la tele y ese fue uno de los aspectos de Lucius aclaró al aire de LAM. “No puedo dar notas por un contrato (...) es una angustia muy grande que siento, estuve un mes en cama con asistencia y la ayuda de mi familia, que adoro, bajé mucho de peso…", reveló.

Y agregó: "Fue una competencia, adentro del Hotel me llevé bien con todos, pero se muestra lo que se quiere mostrar, inventaron que me peleé con mi hermana, en Disney On Ice estaba terminando el intervalo, estaban bajando las luces, yo no podía dar notas".

Sus palabras sorprendieron a todos, ya que ella únicamente se había pronunciado sobre su presente, a través de sus redes sociales donde compartió un extenso comunicado. En ese momento le pidió disculpas a su compañero aunque esta vez también se refirió al respecto.

"Somos chicas super sencillas, todo lo que pasó ahí era un juego, cuanto más días estabas, más te pagaban y pido disculpas si alguien se sintió ofendido, pero hay que tener en cuenta que era un personaje y está la posibilidad de no creer lo que hace el otro”, resaltó.

Y cerró: “Me habré equivocado mucho, están jugando todo el día con tu cabeza, pero nadie te retiene y no se me cayó ninguna marca, yo pausé todo (...) Martín es un pibe muy bueno, ya lo van a conocer”.