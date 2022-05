Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este jueves

jueves, 5 de mayo de 2022 00:00

Momentos tensos comienzan a sucederse en "Bir Zamanlar Cukurova", la novela turca de Telefe que en Argentina es conocida como "Züleyha". La ficción transita situaciones en las que la venganza sigue avanzando por lo oscuro mientras una nueva trampa empieza a gestarse contra Demir.

En el capítulo de este miércoles, mientras Züleyha, Demir y Sevda desayunaban, Gaffur llevó a la mesa la pulsera de diamantes que encontró en el auto. El señor Yaman se vio sorprendido de la aparición de la misma y logró poner un pretexto que su esposa creyó. Tras esto, Züleyha fue hasta la oficina de la directora del hospital para devolvérsela y en esta ocasión todo terminó en buenos términos y no en escándalo como fue planeado con Müjgan.

Luego Demir decidió enfrentar por teléfono a su amante tras la aparición en el auto de la pulsera que él le regaló: "Ümit se que pusiste el brazalete en el auto. ¿Qué le dijiste a Züleyha?, ¿dime qué hablaron?".

En el capítulo de este jueves, Demir estará cara a cara con Ümit y le aclarará que ama a su esposa. Sin embargo ella pondrá en duda que Züleyha sienta lo mismo y lo hará entrar en duda a él: "¿y ella te ama también?. No es así Demir, en serio. Siguen casados solo por la ley. Eres el padre de sus hijos, eres algo seguro para ella. Se acercó porque el hombre que amaba se murió. No es amor, te volverá a dejar el día que lo decida".

Si bien todo comenzó como una venganza, Ümit se enamoró de Demir y no está dispuesta a perderlo tan fácilmente. Pero esto le puede traer problemas con Fikret quien está decidido no sólo a continuar con la venganza sino también a "destruir" a aquella persona que se interponga, inclusive ella misma.

En este escenario, Fikret aparecerá en el departamento de Ümit y le confesará que estaba dispuesto a irse pero no pudo: "iba a irme, luego de que mi tío tuvo el infarto pensé que todo era mejor dejarlo en el pasado antes de herir a otros. Pero no pude. No podía irme así". Luego apuntó contra Demir: "tu novio no se comportó como debía. Él manchó el nombre de mi madre de la peor manera posible. Por eso estoy acá". Pero al ver la reacción entre lágrimas de ella le hizo una dura aclaración: ¿estás llorando por él?, ¿estas asustada por algo que le pase? Eso significa que eres mi enemiga y te voy a destruir con él".

Pero Ümit decidió jugar de manera estratégica y no ponerse en contra de Fikret: "Ya te lo dije, Demir me hizo daño, Demir resultó ser un hombre mentiroso y despreciable... si lo que quieres es hacer que Demir pague te ayudaré, cuentas con mi ayuda". Ante estas palabras, Fikret subrayó: "haremos de su vida una tortura".

Y a partir de esto comenzó una trampa que será contundente y peor que la del brazalete. Esta vez tendrá una fuerte repercusión.