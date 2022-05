Hercai: avance del capítulo de este jueves

jueves, 5 de mayo de 2022 00:00

Momentos de mucha angustia atraviesan a los personajes de Hercai, la ficción turca de las siestas de Telefe. La historia de Miran y Reyyan tomó nuevos giros con todos los secretos ya descubiertos pero con nuevas venganzas que comienzan a entrelazarse entorno a los demás personajes.

En el capítulo de este miércoles, Nasuh descubrió que Azize es en realidad Aishe, la mujer que amó siempre y que creía muerta. "Soy Aishe, la madre de tu hijo, la mujer a la que dijiste que siempre amarías", confesó ella sorprendiendo al patriarca Sadoglu y luego agregó: "Pero Aishe ya está muerta y yo ahora soy Azize. Tu me arrebataste mi hijo y ahora entenderás por qué yo te arrebaté a tu amado hijo. Hazar está muerto. Hice lo que debía hacer hace mucho tiempo. La vida de mi hijo a cambio de la de tu hijo".

Al escuchar estas palabras, el hombre entró en desesperación y le confesó a ella que su bebé no falleció y que su hijo es en realidad Hazar: "¿Qué hiciste? Hazar es nuestro hijo. Nuestro hijo no murió en el incendio. Hazar es nuestro hijo". Eso descolocó a Azize y rápidamente salió corriendo a la cabaña que se estaba incendiando con su hijo adentro y lo salvó.

En el capítulo de este jueves, Hazar se enterará que una de sus mansiones fue destruida y las sospechas de quién fue caerán en los Aslanbey. "La mansión granada es nuestra. ¿Cómo pudo pasar?", preguntará Hazar con preocupación a su familia y luego agregará: "alguien entró con máquinas y echó a bajo la granja".

Ante esto, y provocando la sorpresa de todos, Cihan confesará lo que nadie imaginó escuchar: "fui yo. Yo llamé para que la demolieran". Tal medida la tomó después de que se enteró que su padre, Nasuh, había preparado la misma para que fuera a vivir Reyyan y Miran juntos.

Por otro lado, Miran reflexionará sobre los sentimientos hacia Hazar con una carta que le escribió su madre antes de morir. "Debes reunirte con tu padre. Se que él te va a amar mucho. Quiero que lo ames, tanto como yo lo amo", leerá en esas líneas. La gran duda lo envolverá y le será inevitable no llorar, de la tristeza que todo esto le provoca.

Más tarde irá hasta la cama donde está Reyyan durmiendo y le hablará sin que ella lo advierta. "No se que tengo que hacer Reyyan. La verdad se que tengo que hacer pero no se cómo hacerlo... me alegra tenerte mi ángel".

En todo este escenario, y con la mirada de rechazo de todos los que la rodean, Azize reconocerá: "ésta es la justicia de Dios. Dios te pide que rindas cuentas por los ángeles que hiciste castigar por años. Dios me hace suplicar por mantener vivos a quienes quisiste matar. Ésta es la justicia. Señor si ahora quieres disponer de mi dame tiempo suficiente para conseguir el perdón y luego quítame la vida".