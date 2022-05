Züleyha Tierra Amarga: con Fikret preso, Ümit sorprenderá a Demir este jueves

jueves, 26 de mayo de 2022 00:00

Un importante giro comenzará a darse en "Bir Zamanlar Cukurova", la novela turca de las tardes de Telefe que en Argentina se llama "Züleyha". La ficción transita un momento complejo con Demir detenido, Ümit internada y Fikret resignado a ir preso por lo que le ocurrió a la doctora.

En el capítulo de este miércoles, el joven decidió regresar a Cukurova para confesar a la policía que él fue quien estuvo con Ümit el día que ella cayó por las escaleras pero que no fue culpable de tal accidente. Pese a que su tía trató de convencerlo de que se vaya a vivir a Alemania, él le manifestó su deseo de volver para poder circular con la frente en alto.

En el capítulo de este jueves, antes de que él se entregue la familia Yaman vivirá un fuerte robo en banda. Hasta la casa de Demir llegará un grupo de ladrones, a cara cubierta, e ingresará a la fuerza con el fin de llevar todo el dinero que encuentren a su paso. "Dónde están las joyas", gritarán los malvivientes a punta de pistola e increpando a Sevda quien se encontraba allí.

Luego de sacar algunas alhajas, irán a la oficina de Demir para abrir las cajas fuerte y robar el dinero. En dos bolsos cargarán todo lo robado y luego huirán en una camioneta que se encontraba en la puerta aguardando por ellos.

En la huida, Sevda apuntará con una escopeta a uno de los ladrones y lo obligará a dejar uno de los bolsos que llevaba colgado en su hombro.

Por su parte, Fikret se entregará finalmente a la policía y allí explicará lo que ocurrió aquel día del accidente. "Vi cuando Ümit cayó con mis propios ojos. No había nadie más. Con Ümit somos viejos amigos y hablamos de un asunto personal. Estaba enfadada, perdió el equilibrio y cayó por la escalera", señalará a la policía y luego reconocerá: "mi error estuvo en no pedir ayuda. Creía que había muerto y todos me culparían". "Lo único que se es que Demir Yaman es inocente", asegurará.

Sin embargo su condición tras las rejas se complicará. Es que el ingreso de los ladrones a la mansión Yaman, con armas de fuego complicará su situación. "Züleyha cree que él lo planeó. Se esta investigando si él lo hizo", dirá el comisario a Ali Rahmet cuando vaya a preguntar cuál es su condición de detención.

Paralelamente a todo esto, Müjgan irá a hablar con Ümit para saber por qué le ocultó su relación con Fikret y la engañó con la falsa amistad. "En verdad eres una persona despreciable", comenzará lanzando la exesposa de Yilmaz y luego agregará: "primero peleaste por mi puesto de directora, luego hiciste todo para ganar mi confianza. Lo lograste por que sí creí en tu amistad. Estaba para escuchar tus problemas, lloraba contigo por Fikret y también me hiciste parte de tus intrigas".

Además buscará saber por qué le mintió por tanto tiempo: "te pregunté si entre ustedes había algo y me dijiste que eran como hermanos. Me mentiste en la cara... pudiste ser honesta como yo contigo pero no lo hiciste. Me metiste en un juego que no sabía que estaba jugando... eres una desgraciada, no tienes corazón".

En todo este contexto, Ümit sorprenderá a Demir en su oficina con un complejo pedido y declaración.