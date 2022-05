Fugitiva: se viene un cambio que movilizará al fandom

jueves, 26 de mayo de 2022 00:00

La trama atrapa día a día a los seguidores y ahora se viene un cambio que los cautivará aún más. "Sen Anlat Karadeniz", la novela turca de las noches de Telefe que en Argentina recibe el nombre de "Fugitiva", transita momentos de mucha tensión.

Es que Tahir decidió escapar de la cárcel para buscar a Nefes y Yigit quienes se dispusieron a no volver más a la vida de los Kaleli para evitar que Vedat les haga daño. En los capítulos que se emiten estos días en Argentina, predomina el amor de madre sobre todas las cosas. Es que Nefes dejó de comer con tal de que su hijo tenga algo que llevarse a la boca, aunque eso termine generando una situación extrema en su salud.

Por su parte, Vedat puso sobre las cuerdas a su padre, a quien le pidió que le lleve a Nefes y Yigit. "Ayudame papá", le dijo el "malo" de la ficción aprovechando la sensibilidad que la paternidad le genera a Fikret. Eso llevará a este último a estar en una situación compleja con una tensión interna entre ayudar a Vedat en el camino del mal o no.

Y en todo este escenario comenzarán a perfilarse los primeros cambios en la historia. Uno de estos será la posibilidad de divorcio de Vedat con Nazar. A través de su abogada, él decidirá no seguir más atada a ella y finalmente cerrar ese capítulo. "Esma me dijo que el divorcio se arregló para esta tarde", expresó Nazar en el capítulo de este miércoles y luego aclaró: Vedat firmó un documento, no irá a la corte, será de formalidad".

De esta forma se abrirá la posibilidad de casamiento con Murat Kaleli, alguien quien ella ama desde hace mucho tiempo. Pero ¿podrán casarse?, ¿lo harán a escondidas?, ¿qué hará su padre Cemil? Sin dudas lo que resulte de esto conmocionará al fandom en la Argentina como ya ocurrió en Turquía. Es que el cambio con estos personajes movilizó hasta las lágrimas a los fans. Pero para ello habrá que esperar un poco más...

¿Nuevo horario?

El próximo 5 de junio se estrena por Telefe, "La Voz Argentina". El reality desembarca en la pantalla nuevamente en busca de liderar con el rating del prime time. Actualmente el canal de las pelotas viene atravesando una difícil competencia contra El Trece que viene marcando el dominio con "Los 8 Escalones" y "El hotel de los famosos".

Este miércoles, la novela turca Fugitiva obtuvo en promedio 10 puntos frente a Los 8 Escalones que sacó ventaja un punto arriba. Este escenario se viene dando desde hace varios días y por eso Telefe decidió adelantar el inicio de "La Voz Argentina".

Es así como en unos días el reality desembarcará además del domingo con la tradicional gala, de lunes a jueves con la competencia. De esta forma volverá a ocupar el prime time pero ¿qué pasará con Fugitiva que ahora tiene una hora y media en la grilla?

Aún Telefe no confirmó cómo será ese cambio y el público está muy expectante. Es que la probabilidad de que pierda minutos en el aire es alta pero también estará determinada por lo que ocurra una vez que El Primero de Nosotros llegue a su fin, que está próximo a darse.