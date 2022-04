Soñar Contigo: Demet Özdemir, Sanem en la ficción, sorprendió con fotos de su infancia

sábado, 9 de abril de 2022 00:00

El amor y la comedia son las claves de Erkenci Kus, conocida en Argentina como "Soñar Contigo", la ficción turca de las tardes de Telefe. La novela, que ahora transita el primer quiebre de la historia con la separación de Can y Sanem tras descubrirse una mentira, conquista a la teleaudiencia día a día.

La serie no sólo alcanza el éxito en la Argentina, sino que también lo obtuvo en cada país donde se emitió desde el 2018 que se estrenó en Turquía. La historia tiene como protagonistas a Sanem (Demet Özdemir) y Can (Can Yaman) quienes se enamoraron a partir de un beso dado en un teatro a oscuras y sin conocerse cara a cara.

Gracias a la divertida trama es que sus actores se catapultaron a la fama internacional. Después de esta ficción, Can se radicó en Italia para trabajar en varias propuestas laborales, mientras que Demet se convirtió en el último tiempo en la figura turca con más trascendencia internacional

Precisamente Demet es quien está alcanzando gran repercusión en el último tiempo y eso viene de la mano de su carisma. Esto se vio reflejado en la cantidad de seguidores que sumó en su perfil de Instagram que ya superó los 14 millones.

Con más de 800 posteos, la protagonista de "Soñar Contigo" muestra su rutina, amistades y distintos momentos. Entre los posteos con más reacciones, se encuentran fotos de su infancia.

La actriz subió imágenes a Instagram donde se la ve cuando era muy chiquita con una enorme campera rosada que casi cubre todo su cuerpo.

En otra imagen incluso aparece con el pelo bien corto y con una carita que ya perfilando las facciones que conservó cuando creció.

Sus seguidores al ver las publicaciones quedaron sorprendidos y algunos incluso confesaron que les costó reconocerla. El posteo sumó miles de reacciones, entre los comentarios predominaron los corazones.

"Parece que no soy yo", escribió Demet en el pie de la fotografía. Luego, agregó otro posteo de los recuerdos de su infancia. En esta oportunidad, resaltó: "He cambiado mucho". Con más de 100 mil me gustas en cada publicación, la joven compartió momentos de su infancia con sus fans.