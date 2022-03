"Sabemos bien quién miente": Lizy Tagliani busca la paz tras la polémica con Leo Alturria

miércoles, 30 de marzo de 2022 13:33

Lizy Tagliani quiere recuperar la paz y pese a sus posteos optimistas en redes sociales, en los programas de espectáculos no dejan de hablar de su vínculo con Leo Alturria. Pese a que ella resaltó que hubo un acercamiento para ser amigos, pareja o simplemente, tener una relación cordial, el joven cordobés salió a hablar y despegarse de la conductora y actriz.

Sin nombrarlo, Lizy respondió a un twit de Aníbal Pachano: "Sabés que me duele escuchar mentiras pero me conformo con poder mirar a los ojos a cualquiera y la frente bien alta... porque fea trava vieja pero digna, jajajjaja".

Mientras que esta mañana, en Instagram, compartió un video con una de sus mascotas y agregó: "Mamá siempre me decía las respuestas se buscan, nadie va a venir a golpearte la puerta para dártelas... no importa lo que digan, lo que vale es que sepas y conserves tu verdad... siempre que puedas guárdatela. No hace falta decirlas cuando frente a frente, sin espectadores, mirándose a los ojos sabemos bien quién miente".

Tras conocerse quién sería la nueva novia de Leo, Lizy se comunicó con Marcela Tauro y aseguró: "No soy así, estoy muy sola y muy triste. Esto fue una patada al corazón". Todo sucedió cuando se conoció que la nueva novia de Leo se llama Antonella y estarían juntos desde al menos hace 3 meses.

Ante lo que Lizy dio a conocer, Leo no tardó en romper el silencio y hablar de la situación en la que está. "Me dolieron los audios porque nunca la había visto en ese estado. Todos sabemos que Lizy es alegría pura. Verla en esa situación duele y lastima", y agregó: "Son cosas que se fueron dando", dijo el rugbier.

Y agregó con respecto a su nueva novia: "Yo no tenía la obligación de contarle. Con Lizy cortamos hace cuatro o cinco meses. Cuando uno se separa no está contando con quién está saliendo".

"Las cosas se fueron diluyendo. Nunca fui infiel. Yo siento que ser infiel no significa llegar a encontrarse con alguien. Quizás mensajes que se envían para mí son infidelidad. No me enojé con ella. Tenemos un vínculo lindo, pero desde el lado de la amistad", terminó el deportista sobre la relación con Lizy.