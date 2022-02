Hercai, avance del capítulo de este viernes

viernes, 11 de febrero de 2022 00:00

Extrema tensión se vive por estos días en Hercai, la novela turca de las siestas de Telefe. Reyyan descubrió que no es hija de Hazar Sadoglu y, con esto, que ella fue objeto de la venganza de Miran que ni siquiera estaba destinada a su propia sangre.

En el capítulo de este jueves, precisamente fue eso lo que le reprochó a su padre y a Miran delante de su abuela Sükran. Entre lágrimas y dolida por lo que ella considera una traición, lanzó: "Ustedes me lastimaron. Me destruyeron, quemaron mi alma. Uno me mintió haciéndome creer que me amaba y el otro haciéndome creer que era mi padre. Los 2 son las personas que más me han lastimado. Al fin se que no tengo padre y tampoco amado".

Al escuchar estas palabras, Hazar entre lágrimas se justificó: "no podía hacerlo, por favor entiéndelo. La verdad es que tenía miedo, tenía mucho miedo. No quería perderte. Eres la niña que me hizo tener amor de padre. Aunque me digan que no eres mi hija, nadie me convencerá de lo contrario. De verdad te amo. Tenía miedo y no quería que buscaras a tu padre biológico. Tenía miedo que te alejaras de mi y que no me llamaras papá. Estaba esperando que tu madre diera a luz para ambos decirlo".

En el capítulo de este viernes, la abuela Sükran tratará de mediar entre Reyyan, su padre y Miran. Sin embargo escuchará de la boca de ella algo que nunca imaginó y que le provocó un gran dolor. Conocerá la verdad del inicio de la relación de Reyyan y Miran que estuvo atravesado por la sed de venganza de los Aslanbey.

"¿Qué fue lo que te hizo Miran, cuéntamelo de una vez?", le pedirá la anciana a la joven y ella hablará: "él pensaba que era hija de Hazar Sadoglu y le creyó las sucias mentiras de su abuela. Conmigo vengó la muerte de su madre. Organizó una boda falsa y en la mañana después a la noche de boda, me abandonó. Sabe qué es lo que más me duele, que ni siquiera soy hija del hombre de quien quería vengarse".

Al escuchar esto, la abuela le pegará una bofetada a Miran y le pedirá que se vaya, que no la haga sufrir más. "Ni yo tengo un nieto como tú", sentenciará la anciana.

Luego Reyyan le contará más a su abuela: "he aguantado tanto, incluso vivir en la misma casa, aunque Gönul viviera ahí. Y su madre y ella me siguieran insultando, aunque ella hubiera intentado matarme... he soportado eso y muchísimo más".

Por otro lado, la pequeña Gül se escapará de su casa e irá a la estación de trenes para ir a ver a su mamá quien está lejos de la mansión Aslanbey, en el campo, esperando a dar a luz con sus padres. Sin embargo no tiene dinero para hacerlo y tampoco sabe qué tren tomar y dónde ir específicamente. Allí la encontrará uno de los empleados de Azize quien la llevará a la casa de ella.

"Dijiste que me llevarías con mi mamá... Ahora quiero volver, no quiero quedarme acá, ¿puedes llevarme a casa?", pedirá la nena hermana de Reyyan. Sin embargo Azize la mantendrá cautiva y le dirá: "yo decidiré cuándo puedes irte de mi mansión. Aún no se qué haré contigo porque no te esperaba".