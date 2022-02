Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este viernes

viernes, 11 de febrero de 2022 00:00

Tras la partida de Hünkar, la novela turca Züleyha transita nuevos rumbos. Con Demir devastado por la muerte de su madre y su esposa dispuesta a luchar por su felicidad, la ficción de Telefe vivirá situaciones inesperadas.

En el capítulo de este jueves, Demir se quebró en los brazos de Züleyha y le confesó que necesita a su madre para seguir adelante. "Nunca pensé que mi madre moriría así. Me gustaría que estuviera aquí ahora para poder preguntarle, qué haría sin ella", lanzó con un dolor que no pudo contener.

Al escucharlo, Züleyha lo consoló con palabras rememorando a su pasado: "cuando mi mamá murió tenía una vecina que era la que me consolaba. Dijo que 40 velas se prenden en el corazón cuando alguien muere, día a día se van apagando y con ellas el dolor se disminuye. Al final solo hay una vela que nunca se apaga. No se va todo el dolor Demir, pero será más grande tu amor".

Züleyha luego le dijo: "muy pronto volverás a ser tu. Luego serás el Demir en le que confía tu gente, los que creen todos. Cucurova te necesita y confían que el señor Demir no los dejará sin trabajo ni comida. Incluso si te sientes solo ellos te atienden a tí. No los abandones ahora". Al escucharla, Demir le confesó: "te tengo a tí y solo quiero tenerte a mi lado". Sin embargo, ella le negó que la tiene a ella.

En el capítulo de este viernes, Züleyha se reunirá a solas con Yilmaz para hablar del futuro juntos y en familia. Allí él le dirá que quiere que ambos se vayan lejos con sus respectivos hijos para armar una familia ensamblada. "Hablame con la verdad, ¿nos vamos a ir?", le dirá el él a su amada.

Sin embargo, Züleyha le aclarará: "claro que no y no nos vamos a ir hasta que encuentres una solución para Kerem. No separaré a una madre de su hijo. Encuentra una solución y veremos". Pero él le acotará que ella también está separando a su hija de su padre, Demir.

"Pero Demir no es una madre, es un padre que atormentó a una madre con 2 hijos", volverá a aclarar ella.

Por otro lado, Demir irá a ver a Sedva para hablar. Sin embargo ella no abrirá la puerta por el dolor que aún le genera todo lo ocurrido. "Ni siquiera pudo mirarme. Dijo que pensamos todos que ella lo había hecho y que esperaba que la defendiera", le dirá el hijo de Hünkar a su esposa confesando que cuando fue a verla para pedirle perdón, ella no quiso abrirle.

En este escenario, una revuelta puso en peligro a Sedva. Es que se armó una poblada en la puerta de su casa con intenciones de quemarla viva y por ende matarla.

Al grito de maldita cantante, la gente de Cucurova marchó hasta la casa de la mujer a donde tiraron piedras, palos y generaron fuego.