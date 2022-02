Martín Bossi, en una relación con una diosa del periodismo deportivo

viernes, 11 de febrero de 2022 00:00

El actor, humorista e imitador argentino, Martín Bossi, no pasará solo el próximo 14 de febrero. Según se conoció en las últimas horas, habría comenzado una relación amorosa con una periodista del mundo del espectáculo y "diosa" por su belleza y forma de ser.

Todo se conoció cuando Juan Etchegoyen, conductor de "Mitre Live", quién está encargado de hacerle el reemplazo a Daniel Ambrosino en el programa de Florencia de la V, aseguró en vivo que Bossi y Morena Beltrán iniciaron una relación en Mar del Plata.

Foto: @morenabeltran10

"Me cuentan de encuentros demasiados frecuentes. Una persona allegada que los vio, me dice que fue amor a primera vista. Juntos no aparecieron públicamente en ningún lado". De igual manera, Juan agregó más data al enunciar: "Ella terminó su última relación en octubre y se conocieron en diciembre", dijo el conductor.

Si bien anteriormente a Bossi se lo había vinculado con Alina Moine, también del mismo rubro que Beltrán, Etchegoyen develó que Moine estaría molesta con este nuevo amorío: "Habría una tensión entre Alina y Morena", agregó.

Foto: @morenabeltran10

Sobre el presunto romance entre Bossi y Moine, fue la misma periodista quien se encargó de desmentirlo. "¡Con Martín somos muy amigos desde hace muchos años! Estamos en Miami con más amigos de vacaciones. Tenemos una amistad a modo ‘familia del alma’. Somos ‘amigos/familia’… ¡Nada más lejos de ser pareja!", aseguró a Ciudad Magazine.