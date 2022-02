No se calló nada: Stefi Roitman habló de la verdadera relación con Marlene Montaner

viernes, 11 de febrero de 2022 00:00

Muchos son los rumores que sostienen que la flamante esposa de Ricky Montaner, la argentina Stefi Roitman, y su suegra, Marlene, no mantienen una buena relación. Todo comenzó cuando en el casamiento del músico y la tiktoker, Marlene Montaner se vistió de blanco, aspecto que los usuarios de redes sociales señalaron que había sido para quitarle protagonismo a la novia.

Sobre esa situación, se filtró que Stefi expresó: “Hasta acá me tengo que aguantar estas cosas”. Y esa no fue la única situación ya que después de la Luna de Miel, la influencer y también empresaria arribó sola al país y dejó un fuerte mensaje en redes sociales: “Las mujeres más fuertes son las que se ayudan entre sí”.

Sin embargo, en diálogo con "Perros de la calle", Roitman terminó con las especulaciones y habló de la verdad de su relación con Marlene y los demás Montaner. “La gente debe estar harta de leer tanta falacia porque se dicen cosas que no son verdad. No me puedo llevar mejor con la familia de mi marido”, sostuvo.

Y agregó: "Entonces que digan lo que digan, pero llega un punto que nos llegan cosas de diarios serios. ¿Lo último que no podía creer? Lo que leí hoy sobre un tuit que escribí y que fue dirigido a mi suegra. ¡Siguen con eso!”.

La ocasión de hablar con la recién casada fue aprovechada por los conductores, quienes indagaron más sobre la presunta mala relación entre las dos mujeres, situación que no fue pasada por algo, por Stefi, y terminó con una verdad.

"Nos reíamos de lo que se dice, pero ahora ya no lo hablamos. Yo me contengo, pero me encantaría responder todo. Al principio me afectaba, pero ahora ya no porque entiendo que es mentira”, cerró.