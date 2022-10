Nuestro Amor Eterno: avance del capítulo de este martes

martes, 18 de octubre de 2022 00:00

Tensa y compleja. Así avanza la novela Nuestro Amor Eterno con la familia Boran desmembrada después de que se conoció uno de los grandes secretos de la matriarca: Esma. La ficción turca de las siestas de Telefe, cuyo título original es Istanbullu Gelin, sorprende con una serie de situaciones que pone a toda la familia en un quiebre.

En el capítulo de este lunes, Esma le confesó a sus hijos que está en una relación con Galip, quien fue su compañero en la juventud. Sin embargo esta información generó mucha bronca en los hermanos que no sólo no toleraron el secreto sino que Faruk lo haya sabido antes que todos.

En el capítulo de este martes, Faruk disfrutará unos días en la montaña con Süreyya para escapar de todo lo que le está pasando de la mano de los conflictos de su madre. Allí le hará una sorpresa que nunca imaginará: "debemos encontrar una casa en Bursa o Estambul", lanzará el empresario descolocando a su esposa que le recriminará que esta decisión la tome como castigo a su madre.

"Si quiere vivir ella una nueva vida puede hacerlo, pero no tengo ninguna responsabilidad y no quiero estar ahí", advertirá él pero recibirá por parte de su esposa, una resistencia y rechazo. "No hagas esto Süreyya, se que no quieres vivir en esa casa", le aclarará él.

Lejos de todo esto, Senem y Akif vivirán unos días a pleno romance en la montaña, a donde irán para disfrutar de la nieve y de unos días a solas. "Es muy bonito. Fue una gran idea venir acá", lanzará ella muy contenta por el lugar elegido. Luego advertirá que Faruk no lo llamó en todo el día. "Antes Faruk te llamaba todo el tiempo. Me pregunto qué habrá pasado", señalará ella.

Ante esto, él le cursará una mentira que no podrá mantener por mucho tiempo. "Le dije que no me molestara, que quería estar tranquilo con mi prometida. Sólo fue eso y estoy enamorado de mi prometida", aclarará pero sin imaginar que en el hotel que se alojan llegarán Faruk y Süreyya.

Por otro lado, Fikret irá a hablar con Adem para contarle cómo sigue la causa judicial para la adquisición de la parte que le corresponde en la empresa. "Esta semana recibirás lo que te corresponde pero todos sabemos que deberás esperar para entrar al Concejo de la Administración", comenzará explicando el joven Boran.

Luego le hará una propuesta que será muy tentadora para Adem: "te daré parte de mis acciones para entrar de inmediato al Concejo de la Administración. ¿Qué te parece?. Por ahora sólo serán 6 meses, pero luego ya veremos", agregará.

Más allá de todo esto, Esma hablará con Osman sobre lo que la motivó a ir a hablar con Burcu. "Sólo fui a hablar con ella por tí. Le rogué por tí. Fui porque no encontrabas tu camino. Fui porque pensé que te ayudaría a sentirte mejor, que te ayudaría a olvidar a Süreyya", confesará la mujer.