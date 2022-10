Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este martes

martes, 18 de octubre de 2022 00:00

Colak cada vez está más apretado, tras el intento de crimen de Züleyha en la ficción turca que lleva este nombre. La novela turca de Telefe, cuyo título original es Bir Zamanlar Cukurova, transita momentos muy tensos y contundentes.

En el capítulo de este martes, Vahap hablará con Abdülkadir y le jurará que él no hizo nada para atentar contra la vida de Züleyha. "Hermano te juro que no hice nada esta vez. Soy inocente", señalará el hombre a lo que su hermano le creyó y le recomendó que se vaya lejos. "Tienes que irte porque 2 personas testificaron en tu contra y el ejército ya debe estar en camino", explicará Abdülkadir.

"No importa, que vengan, no pueden atraparme... nadie hará que me vaya de Cukurova", señalará el hombre resistiéndose a la posibilidad que le plantea su hermano quien ve la amenaza de vida latente. "Si te digo que te vayas, te vas de inmediato", apuntará.

Lejos de esto, Colak será citado a declarar ante el fiscal del pueblo por el atentado que sufrió Züleyha después de que rescatara a Betül de sus manos. "El poder siempre causa envidia y soy el más poderoso de acá. Muchos envidian los servicios y riquezas que tengo. Tengo muchos enemigos", comenzará expresando el hombre con orgullo y sintiéndose fuerte.

Sin embargo, el fiscal le pedirá explicaciones sobre cuáles son esos servicios que tiene pero sobre todo que todo sea legal. "Verá señor fiscal. Soy un empresario que hace muchas inversiones en Cukurova para que su gente esté bien", apuntará subrayando que trabajan 100 personas para él.

"Por favor señor Colak, usted no puede engañar a un fiscal como yo. Investigaré esto y si usted está involucrado, lo sabré y arrestaré de inmediato", apuntará el profesional de la justicia.

Por otro lado, Betül irá a buscar el dinero que le había robado en su momento a Züleyha y que tenía escondido en una casilla alquilada en el banco. Pero una vez ahí verá que la casilla está vacía y en su lugar hay una nota firmada por el mismo Colak: "tomé tu dinero. Recuerda que lo mio es tuyo y lo tuyo es mio. ¿Verdad esposa?. Cuando necesites dinero, dime y con gusto te lo voy a dar. Por cierto, deberías aprender a guardar tus llaves".

Pero Colak no conseguirá la paz tan fácilmente. Hasta su restó irá Hakan para vengar el intento de crimen que quiso cometer contra Züleyha. "¿No vas a dejar en paz a Züleyha?. Tu mismo lo dijiste, Züleyha ayudaría a una embarazada, ¿no es así?. Mira Colak te lo había advertido. Te dijo que no te acercaras a ella pero no me escuchaste y le tendiste una trampa a Vahap pero vas a pagar por esto", señaló el novio de la dama de Cukurova.

En ese momento él le pedirá por favor que no lo mate y asegurará que no hizo nada malo. En ese momento aparecerá Züleyha para frenar una desgracia. "Hakan no lo hagas, no lo mates o serás tu quien vaya a prisión", señalará ella a lo que él pedirá que lo lleven ante la justicia.