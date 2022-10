Gran Hermano 2022: Quién es Nacho, el joven que nació en Madrid y es futbolista

martes, 18 de octubre de 2022 00:00

Con un promedio de rating que superó los 21 puntos, comenzó este lunes Gran Hermano 2022 por la pantalla de Telefe. El reality arrancó a las 21.45 en punto de la mano de Santiago del Moro en la conducción y con Wanda Nara y Robertito Funes en el ingreso a la casa.

El primero de los 18 competidores que ingresó a la casa fue Juan Ignacio Castañares Puente, más conocido como Nacho. El joven tiene 19 años de edad y vive en Almagro, Buenos Aires. Nació en Madrid, España, a donde se fueron a vivir sus padres.

Sin embargo, la vida dio un giro y volvió a la Argentina con su mamá para establecerse en Buenos Aires. "Desde los 4 años viajo solo a España para ver a mi papá. Mi papá conformó pareja con otro hombre, al cual considero mi segundo papá. Mi mamá ya no está, falleció hace poco y sobrellevo el dolor con el apoyo de mi papá y de mi abuela", expresó el joven en el video promocional.

Nacho trabaja en una agencia de autos y además es creador de contenidos digital para redes. Hasta el año pasado jugaba como futbolista "casi profesional", de acuerdo a sus palabras, en Ferro, Comunicaciones y Racing. Está soltero y le gusta cambiar de look con su cabello, pasó del rosado al blanco pasando por el rubio y el oscuro.

Se considera una "persona más mental que emocional, porque tengo todo en la cabeza". "Espero ganar el juego", aseguró.

El joven en su cuenta de Instagram se presenta como personaje público. Cuenta con más de 44 mil seguidores y allí tenía una fluida actividad que incluía un intercambio con sus seguidores.

Entre todos sus posteos, hay uno publicado en mayo pasado donde le dedicó unas tiernas palabras a su madre a quien recordó tras su partida: "Además de ser la persona más buena que jamás conocí, fuiste la persona que a mi me enseñó todo y me acompañó en cada cosa que quise hacer, siempre con una sonrisa y con esa mirada que te caracterizaba. No puedo creer que me esté tocando vivir esto, me lo imaginé siempre de otra manera y obviamente en un futuro mucho más lejano. Pero si esto va a servir para que estes mejor, bienvenido sea. Siempre vas a ser la mujer que más voy a amar y a la mujer a la cual le voy a dedicar todo lo bueno que me pase de acá en adelante, porque si no fuera por vos, yo no sería como soy. Te amo para siempre Má, que descanses siempre".