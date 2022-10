Nuestro Amor Eterno: avance del capítulo de este jueves

jueves, 13 de octubre de 2022 00:00

Una mentira a punto de ser descubierta y un secreto que ya no puede ocultarse más. Nuestro Amor Eterno, la ficción de las siestas de Telefe, transita un nuevo camino después de que Esma y Reyhan estuvieron a punto de morir en el incendio de la cabaña de Galip.

En el capítulo que se vio este miércoles, Reyhan le dijo que Adem que convocó a la madre de los Boran a ese lugar para hablar por el miedo que tenía de que le pasara algo a él. Esta confesión fue luego contada por Adem a Fikret quien se dio cuenta que sus palabras fueron totalmente contradictorias con las que Esma había explicado a la justicia. Por eso, decidió contarle esta versión a Faruk y se destapó la olla.

Por otro lado, Fikret fue a buscar a Esra para hablar de sus sentimientos pero se encontró que ella se había mudado recientemente sin decirle nada. Un vecino le confirmó ese dato al joven Boran y le dijo que ella había anunciado que se iba con su familia a un lugar que desconoce.

En el capítulo de este jueves, Faruk hablará con su madre para saber qué pasó realmente en la cabaña. Para ello llevará con él el encendedor que encontró afuera del lugar en medio de todo el escenario de cenizas.

"Encontré este encendero en la cabaña", comenzará Faruk diciendo a su madre que aún está en cama. Luego preguntará: "escucharon algo extraño, viste a alguien fuera de la cabaña. dime por qué este encendedor estaba ahí".

Sin embargo ella evitará responder y buscará evitar la conversación. "A caso no dijiste que mucha gente intervino para adyuar, tal vez a alguien se le cayó", dirá Esma.

"Este encendedor no es de alguien que se le pudo caer", lanzará Faruk notoriamente molesto y agregará: "Reyhan no llamó a Galip. Ademas me contó algo muy diferente. Dijiste que no hablaron mucho pero Reyhan dijo que tu y ella conversaron mucho tiempo".

A partir de esto, Esma decidirá decirle la verdad y no ocultarle su relación con Galip. "Puedes relajarte y escucharme hijo... antes de hablar del incendio en la cabaña u otra cosa, hay algo que debo decirte", le indicará.

Por otro lado, Adem recordará la violencia que sufrió su madre en manos de quien era su pareja. Con la memoria se trasladará a aquel día que él siendo niño vio a su madre golpeada.

"Anda.. dicelo, dile que lo deje... dile a ella.. puedes hacerlo, puedes decirle", le dirá con la mente Adem adulto a Adem niño.