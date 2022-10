Salió a la luz el motivo que le habría puesto fin al amor entre Tini y Rodrigo de Paul

jueves, 13 de octubre de 2022 00:00

A tan sólo pocas semanas del comienzo del Mundial de Qatar, el jugador de la Selección Argentina, Rodrigo de Paul, no sólo se enfrenta a la tensión de las competencias sino que también transita una nueva y difícil situación personal que le habría puesto fin a su relación amorosa con Tini Stoessel.

Este martes, Guido Zaffora reveló que la pareja anunciaría su separación luego del Mundial y a ese dato, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich sumaron más detalles en el programa Socios del Espectáculo.

"Lo que me cuentan es que hubieron varios hechos, porque una relación no se termina de un día para el otro. Pero lo cierto es que hubo un hecho en particular, que tengo que ser muy prudente para contarlo porque hay menores de por medio", comenzó diciendo la panelista Mariana Brey a sus compañeros de equipo.

"Tiene que ver que cuando Camila Homs lleva a Europa a sus hijos, porque ella estaba de vacaciones con su novio, los niños quedan al cuidado de De Paul. En aquel momento Tini compartía sus días con ellos y la relación con los hijos del futbolista no sería tan buena, porque no sería fácil para ella fusionar la familia", agregó.

Por su parte, Luli Fernández sostuvo que no todo estaría perdido para los enamorados y que en los próximos días, cuando la ex Violetta termine sus deberes laborales en Barcelona, viajaría a Madrid para volver a ver a su novio.