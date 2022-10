Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este jueves

jueves, 13 de octubre de 2022 00:00

Confusiones y advertencias se entrelazarán en Züleyha, la ficción turca de las tardes de Telefe. La novela turca, cuyo título original es Bir Zamanlar Cukurova, transita momentos en el que el drama da un paso al costado para sumar suspenso en situaciones claves de la historia.

En el capítulo de este jueves, Betül le pedirá perdón a Züleyha después de que gracias a su ayuda recuperó la libertad. "Me siento mal y desearía volver en el tiempo. No lo habría hecho jamás", señalará la joven a lo que su madre agregará: "sí Züleyha, después de haber hecho esto, nos mostraste que en serio mereces tener el apellido Yaman. Nos recordaste lo que es ser una familia de verdad. Muchas gracias. Ahora como una familia real no nos volveremos a separar".

Ante estas palabras, la dama de Cukurova les hará una aclaración: "creo que lo están malinterpretando". "Acá yo solo hice mi parte pero no las he perdonado y no creo que pueda hacerlo nunca, para ser honesta. La verdad que deberían ser más cuidadosas porque no siempre estaré para salvarlas".

Más tarde, Züleyha irá a visitar a Fikret y compartirá con él un postre. Allí ambos hablarán de los duros momentos que vivieron pero sobre todo del futuro que se viene por delante para la familia. "Gracias por estar ahí siempre a mi lado. Mis ojos estaban cerrados pero sentí tu presencia. Nunca me dejaste", comenzará expresando el sobrino de Fekeli. Luego subrayará: "no tenemos que tener más peleas. Que no haya disputas entre nosotros, ¿si?".

Por otro lado, Colak se enterará que Betül escapó. Uno de sus hombres le contará que Züleyha entró a la mansión y se la llevó. Ante estas palabras el empresario explotará de ira: "no debían intentar detenerla sino directamente detenerla. Sólo tenían que pararla", gritará enfurecido.

Pero los malos ratos no se terminarán para este hombre. Luego sus hombres le llevarán una notificación del Gobierno en el que le harán una dura advertencia: "No puedo creer a la señora Lütfiye. ¿Tiene intenciones de morir?. El almacén que tenemos, dice que va en contra de la ley de zonificación del municipio y lo van a demoler si no arreglamos la situación".

"La alcaldesa quiere estar muerta. ¿Creen que este pedazo de papel alcanzará para asustarme?", señalará Colak subrayando que no le importa que hayan posibles problemas.

Lejos de todo esto, Betül se reunirá con Abdülkadir. "Amor mio, no puedo creerlo. No sabes cuánto miedo tenía de perderte. Pero siempre estuviste en mi mente. Pensé demasiado en tí", le expresará la joven.