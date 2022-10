Cómo fue la conversación entre Wanda Nara y Valentino López, su hijo mayor

jueves, 13 de octubre de 2022 16:55

Si algo le faltaba a la escandalosa separación de Wanda Nara y Mauro Icardi era que involucraran a sus hijos. Y luego de un mes de idas y vueltas mediáticas, Valentino López, el mayor de los tres hijos que la mediática tuvo con Maxi López, quedó en el centro de la polémica. Primero, por tratar de "payaso" a L-gante a través de sus redes sociales. Y luego por una conversación que mantuvo con su madre.

Desde Estambul, Turquía, Icardi realizó una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram en la que expuso el enojo del menor para con su mamá, quien actualmente se encuentra en la Argentina.

"Valu va a cumplir 14 años y ya tiene poder de decisión lo que siente y lo que piensa. Ante el estilo de vida que está llevando su madre, tuvimos una llamada en la que le dijo lo que siente. Le dijo que si sigue en esta postura y comportamiento, ellos mismos se van a tener que alejar", reveló el rosarino de 29 años.

Además, mostró al nene, quien saludó a cámara, mientras que Constantino, otro de los varones de Wanda y Maxi, se mostró de acuerdo con las declaraciones con su padrastro a través del chat. Mientras que Paula Varela aseguró en Socios del espectáculo que "Coki" también llamó a su mamá por teléfono y "le dijo de todo".

Mauro Icardi acusa a Wanda de haber abandonado a sus hijos

"Estamos acá en Estambul con los nenes. Esperemos que la madre se digne a venir, ya terminó la grabación del programa que estuvo haciendo. También les voy a contar que está haciendo un video en Santa Bárbara. No vamos a comentar nada de eso porque no es nuestro modo de vida y nuestro modo de ver las cosas. No es lo que quiero para mis hijos y mis hijas", declaró el jugador del Galatasaray de Turquía, quien se quedó a cargo de Valentino, Constantino, Benedicto, Isabella y Francesca, junto con Nora Colosimo, la mamá de Wanda.

Por otro lado, aseguró que "desconoce" esta nueva faceta de Wanda. "Yo primero como marido, la elegí como la mejor de todas y siempre lo di a entender. Hoy en día se está alejando, es un comportamiento que no es apto ni para ella ni sus cinco hijos. Por eso decidí hacer este vivo y hablar", insistió.