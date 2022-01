Züleyha, Tierra Amarga: el divorcio trae conflictos al capítulo de este martes 25

martes, 25 de enero de 2022 00:02

Züleyha y Yilmaz prueban una nueva forma de buscar su libertad aunque los problemas se agudizan. Eso se verá en el capítulo de este martes en Telefe.

En el capítulo que se vio este lunes, Müjgan le contó a Fikret que se obsesionó con Yilmaz y que perdió más de lo que ganó. "Me postergué y rechacé ofertas de trabajo. Él se iba a ver con su amada y me mintió descaradamente. Lo que más me dolió fue a ir a parir sola y él entró al hospital con ella, en labor de parto".

"¿Ahora entiendes por qué me convertí en esta persona que grita y discute constantemente?", le expresó. "Comprendo. Müjgan lo siento, me compadezco. Ojalá pudiera hacer algo por tí", le dijo él insistiendo en ayudarla.

Este martes, Yilmaz pedirá la palabra al momento de estar todos juntos a la mesa: "como ustedes saben, no temos una cena tranquila en mucho tiempo. Hemos tenido conversaciones incómodas. Han presenciado pleitos y discusiones con mi esposa. Y lo acepto, la mayoría de los pleitos fueron por mi culpa. Les pido una disculpa".

Y al mirar a Müjgan, decide pedirle perdón. "Admito que me equivoqué; la ira me consumió. Te dije cosas de las que no estoy orgulloso y te pido perdón. Mira reflexioné lo que dijiste esa ocasión. Tienes razón. Creo que no tiene sentido permanecer casados. Quiero el divorcio", sentencia.

En tanto, Demir le regala un brazalete de oro a Leila, ante la mirada desconfiada de Züleyha y Hünkar. También hay una pulsera para Adnan, grabada con su nombre. "Hasta donde sé, los brazaletes no llevan apellido", advierte la joven. "¿Por qué no? Los nombres y apellidos de mis hijos son perfectos. Están orgullosos de su apellido y su sangre", se excusa Demir.

Sin poder ocultarlo más, Züleyha confiesa que Yilmaz ya sabe que Adnan es su hijo y también pedirá el divorcio. "No puedo amarte; nos haces la vida miserable. ¿Para qué? Mira, para eso existe el divorcio. Será lo mejor para ambos, ya no te engañes", agrega. Hünkar la apoya.

¿Cómo seguirá todo?