Züleyha Tierra Amarga: avances del capítulo de este miércoles 26 de enero

miércoles, 26 de enero de 2022 00:00

Un disparo, gritos y mucha desesperación. Eso se vivirá en el capítulo de este miércoles en Züleyha, la novela turca que se emite todas las tardes por la pantalla de Telefe.

Este martes, la ficción atravesó momentos determinantes con el pedido de separación de Yilmaz a Müjgan y Züleyha a Demir. Fueron momentos tensos en los que nadie esperaba esta determinación y volvió a generar duros enfrentamientos.

"No puedo amarte; nos haces la vida miserable. ¿Para qué? Mira, para eso existe el divorcio. Será lo mejor para ambos, ya no te engañes", le dijo ella a lo que él resistió: "Si no me amas, mi amor será suficiente para mis hijos y para mí. No me puedes separar de mis hijos; no lo voy a permitir que me los arrebates. En especial Adnan. Yo soy tu destino, Züleyha. Debes entender que sí es".

Sin poder ocultarlo más, Züleyha confesó que Yilmaz ya sabe que Adnan es su hijo. "Así es. Él ya sabe que Adnan es su hijo. Yo se lo dije. No podía guardar ese secreto. No podía soportar esa carga en mí. Tarde o temprano se iba a enterar", señaló pero Demir lo negó: "él será mi hijo para siempre".

En el capítulo de este miércoles, Demir y Yilmaz se enfrentarán por el amor que le tienen a Adnan. Ambos discutirán por la paternidad del niño y Yilmaz irá al extremo al sacar su arma y apuntarle al pecho a su adversario. En este contexto, Züleyha y Hünkar serán testigos de la pelea y buscarán hacer desistir de sus posiciones a ambos. Sin embargo, la bronca entre los dos irá en ascenso hasta que algo quebrará ese clima.

En la planta alta de la mansión, donde está la habitación de Adnan, se escuchará el sonido de un disparo. El mismo detendrá la guerra entre los dos hombres y provocará un frío en la familia que dejará atónitos a todo. ¿Quién disparó?, ¿qué pasó con Adnan y Leila, que son los únicos en la planta alta?, ¿cómo llegó un arma ahí y mucho más a dispararse?, serán las preguntas que se repetirán una y otra vez en la cabeza de todos.

Después del amor de Züleyha... y de la guerra entre los dos, Demir y Yilmaz se pondrán del mismo lado por primera vez. Al subir a la habitación, verán que uno de los hijos está herido con el arma de fuego y ella lo envolverá en la colcha y correrá al auto para ir al hospital. Todos los autos de la mansión salieron rumbo al hospital en un clima de desconcierto, temor y sin poder explicar bien qué ocurrió y mucho menos en qué estado de gravedad se encuentra el menor.

Cuando todos fueron al hospital, Fadik y Rasit se quedarán solos en la mansión. Fadik, quien le contará a Rasit sobre Züleyha y Yilmaz, quien tuvo dificultades para seguir adelante en su vida.