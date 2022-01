Hercai: avance del capítulo de este miércoles 26 de enero

miércoles, 26 de enero de 2022 00:00

Hercai transita el último tramo de la segunda temporada y con estos capítulos la verdad comienza poco a poco a salir a la luz por completo. En los capítulos de esta semana, Miran toma en sus manos la carta que Hazar tenía de su madre confesando que quería escapar de la familia Aslanbey.

El joven siente que esas palabras vienen a dar algo de luz a su pasado y se suma a la versión que le había dado el hijo del orfebre Gabriel pero sobre todo su abuela materna, Sükran. Si bien la verdad cada vez se hace más fuerte, él se resiste a creer que su abuela le mintió y que su madre no amaba a su padre pero sobre todo que fue él quien la mató.

Es por eso que en el capítulo de este miércoles Miran querrá sentarse a conversar con Hazar para escuchar de su boca lo que habría sido el pasado. En esta ocasión estarán presentes también Reyyan y la abuela Sükran, que escucharán atentamente lo ocurrido y contendrán al joven.

"Me mantuve alejado de tu madre. La ví por última vez antes de que se casara. Cuando volví me enteré de que ya estaba casada con tu padre. Después de eso me mantuve siempre alejado", comenzará contando Hazar.

Luego explicará: "la saqué de esa mansión... pero no pude, no pude ayudarla". Entonces Sükran querrá saber más y le pedirá más detalles de lo que ocurrió confirmando que su hija le había dicho qu intentaría escapar con alguien que la ayudaría.

"Nosotros, Dilsah y yo, estábamos enamorados. Íbamos a casarnos pero tenía que hacer el servicio militar", agregará Hazar.

Las palabras del hombre será muy duras para Miran quien luego escuchará de boca de este hombre lo que pasó aquel día de la tragedia y sus dichos cambiarán 100% lo que tenía pensado y asimilado como la "verdad del pasado" contado por su abuela Azize.

Lo que pasará luego con la reacción de él sorprenderá a todos...