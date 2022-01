Lizy Tagliani y Leo Alturria en crisis: "das más trabajo que seas así"

martes, 25 de enero de 2022 00:20

Llevan casi 4 años juntos y si bien la relación fue muy criticada en sus inicios, lograron sortear todos los obstáculos y salir adelante. Lizy Tagliani y Leo Alturria forman una de las parejas que más afianzadas están pero las crisis no están al margen y en Europa protagonizaron una.

Así lo confesó la misma Lizy este lunes en Cortá por Lozano (Telefe). La conductora de Trato Hecho estuvo invitada en el programa de Verónica Lozano y habló de la linda experiencia que fue estar más de un mes en Europa recorriendo diferentes destinos con el equipo de Por el Mundo y Marley.

Precisamente en el viejo continente se dio una calurosa discusión entre Lizy y su pareja que quedó en jaque. Según ella misma relató, todo se dio por la timidez de él al momento de compartir las salidas, los almuerzos y las cenas con todo el equipo.

"Al principio se sentía mal, le daba vergüenza. No quería pedir agua, no quería comer. No quería porque sentía que le daba vergüenza porque era todo de arriba", comenzó explicando Lizy frente a Vero Lozano.

Luego contó que en cada ocasión, ella trataba de explicarle que su presencia en el viaje "es parte de todo" el programa y que no tenía que sentirse mal. Sin embargo él no lograba cambiar su actitud y fue precisamente eso lo que la sacó.

"Cuando llegamos a la habitación, me dio un ataque de crisis, de pareja", confesó Lizy y agregó: "le dije 'me gusta que seas así pero das más trabajo que estemos arriba tuyo'".

"Es muy educado y eso me pone contenta", reconoció Lizy pero su actitud en el viaje fue lo que no le gustó y se lo hizo saber cuando estuvieron a solas en la habitación.

"Hasta los mismos chicos decían 'qué pelotudo'", destacó Lizy quien aclaró que después de esa charla profunda que tuvieron, Leo cambió su forma de actuar y de disfrutar el viaje.