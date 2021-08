Doctor Milagro, segunda temporada: ¿esta semana comenzó el final de Doruk?

lunes, 2 de agosto de 2021 00:00

Comienza una semana clave en las historias de Doctor Milgaro, la ficción turca que cautiva a los argentinos por Telefe. La novela transitará por momentos en los que se conjugarán muchas emociones, con los focos puestos en Nazli (Sinem Ünsal) y la relación con su padre; Ali Vefa (Taner Ölmez) y la discriminación por ser autista; y Adil (Reha Özcan) y su rol de padre.

Sin embargo, la trama comenzará a mostrar de a poco lo que será un nuevo drama que se intensificará en los siguientes capítulos y que tendrá como protagonista a Doruk (Hakan Kurtas). El joven residente de cirugía, que se incorporó en la Segunda Temporada, atravesará un fuerte momento de salud que lo pondrá en hacke.

El joven fue soldado de guerra y médico del ejército, un rol que lo marcó para toda la vida. Cuando ingresó al Hospital Berhayat de Estambul, Doruk le señaló a Ali Vefa que él abandonó la guerra y por eso decidió cambiar de vida ingresando a dicho nosocomio.

Sin embargo hubo algo más grave que lo marcó y que a partir de esta semana comenzará a verse por la pantalla de Telefe. El joven sufre de fuertes jaquecas que lo llevarán a incluso perder el equilibrio y dejar al descubierto una fuerte dependencia a los medicamentos. Ali Vefa se convierte en testigo de lo que atraviesa el doctor.

¿Qué pasará luego?, ¿es el comienzo del final de Doruk?, ¿necesitará ser operado?, ¿sobrevivirá? Éstas son varias preguntas que el fandom en Turquía se planteó en las redes sociales cuando la ficción se emitió allá y que seguro se desencadenarán en Argentina en los próximos días.

Quién es Hakan Kurtas

Se trata de un joven y apuesto actor de 33 años, oriundo de la ciudad de Zamir. Es el hijo de una familia numerosa y su madre es una economista y su padre un pediatra. Ambos le enseñaron el valor del amor y eso él siempre destaca.

Alcanzó la fama en Turquía como protagonista en una novela que también es un éxito en la pantalla de Telefé en Argentina: Fuerza de Mujer. En aquella serie se incorporó en la tercera temporada cuando la producción incorporó a nuevos personajes para suplir las importantes ausencias de algunos de rostros principales, cuyas trágicas muertes se fueron dando de manera consecutiva, dejando un gran vacío.

Su vida amorosa

En su vida real, Hakan vivió una situación que no tuvo un buen final. El actor estuvo en pareja durante cuatro años con la actriz turca Sükran Ovali, pero luego, aquella relación, terminó y no bajo los mejores términos. De acuerdo con medios turcos, Hakan confesó que no volvería a enamorarse de otra compañera de trabajo, promesa que él mismo rompió.

Posteriormente, en el año 2015 Hakan se animó a dejar el pasado atrás y dio inicio un noviazgo con la actriz turca Beril Kayar, en un trabajo que protagonizaban en conjunto.

Mirá sus fotos: