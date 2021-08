Fuerza de Mujer: ¿llegará el libro de Kadin a las librerías?

martes, 3 de agosto de 2021 00:32

Es la serie turca más vista del mundo. Se ha emitido en 65 países, entre ellos Argentina, donde este lunes se pudo ver el capítulo final. Fuerza de Mujer, también llamada Mujer y Kadin cuenta la historia de una joven madre, Bahar, que debe criar a sus hijos sola tras el abandono de su marido a quien creía muerto.

Basado en la serie "Woman, my life for my children" de Yuji Sakamoto, la ficción ha sido todo un éxito internacional porque plantea el empoderamiento de la mujer, sobre todo en un país como Turquía en el que el machismo predomina. Además siempre lucha por la igualdad y la libertad, lo que genera gran movimiento en los seguidores.

Al final de la ficción, Bahar presenta su libro autobiográfico ante un teatro colmado que la aplaude por el argumento del mismo. Ante esto, muchos espectadores se preguntan: "¿el libro saldrá al mercado en la realidad?, ¿se convertirá en material literario como pasó con otras novelas como Juego de Tronos?

El portal Actualidad Literaria, que reúne las novedades vinculadas a los libros en todo el mundo, reflejó que pese a que la venta de libros de series y películas siempre es furor, ahora no se podrá ver a "Fuerza de Mujer" (Kadin) en las librerías.

En la ficción, el libro cuenta lo que se vio a lo largo de la novela pero "lamentablemente para todos los que estáis preguntando, ese mismo libro que podrían estar vendiendo, no existe en la realidad. No hay ningún libro publicado sobre la serie, a pesar de que lo tiene todo para triunfar".