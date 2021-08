Züleyha: llega el final de la primera temporada de Tierra Amarga

ESPECTÁCULOS

Los culebrones turcos se han convertido en todo un éxito en la Argentina, España y diferentes partes del mundo. Doctor Milagro (Muzice Doktor) y Fuerza de Mujer (Kadin), son sin dudas las superproducciones que lograron instalarse en las franjas horarias fidelizando a miles de seguidores. El mismo camino transita Züleyha (Çukurova) también conocida como Tierra Amarga.

La ficción, que comenzó a emitirse en el 2018 en Turquía, cuenta con 3 temporadas y 1 más que comenzará a rodarse desde este mes de agosto en su país de origen. La novela, ambientación en los años 70, refleja la historia de amor de Züleyha (Hilal Altinbilek) y Yilmaz (Ugur Günes), una joven pareja que tienen un plácida vida en Estambul pero que todo se complicará con un intento de abuso sexual contra la protagonista y un crimen que perjudicará su vida para siempre.

En este contexto, la primera temporada de Züleyha llegará a su fin esta semana por la pantalla de Telefe. Es que, se produce los primeros grandes desencadenantes de la historia que generarán un vuelco de 180 grados atrapando, sin dudas, a todos los seguidores.

Actualmente se está viendo en el país el capítulo original número 35 pero que acá se ve dividido en varios días. Por eso para la Argentina, es el capítulo 133. Acá Züleyha finalmente le dijo todo lo que siente a Demir (Murat Ünalmis) y sus palabras se convierten en una bomba del tiempo.

"Dijiste que me darías una vida de ensueño, me comprarías muchas joyas y me darías la vida que todos soñaban. Pero no me importaba", expresó en el capítulo que pudo verse este lunes en Telefe. Luego le confesó todo a su marido: "Yilmaz iba a morir si no me sentaba a esa mesa. Para que él no muriera, tu mamá fue y me amenazó. Me dijo que o me casaba contigo o iban a colgar a Yilmaz. Me casé no porque quería sino para que no muriera el hombre que amaba. Siempre quisiste que te admirara por el amor que me tenías... pero cada vez que vos me tocabas me decía a mi misma Yilmaz perdóname".

En otro fragmento, Züleyha le recrimina: "quien hizo el sacrificio más grande, el amor que tienes por mi o el amor que tengo por Yilmaz". En ese momento Demir le preguntó si el hijo que llevaba en el embarazo actual era de Yilmaz pero ella dejó una puerta abierta que puede generar desencadenantes menos esperados.

A partir de esta semana se verá una serie de situaciones que llevarán definitivamente a Yilmaz al altar pero un fragmento de la carta quemada de Züleyha hará que él conozca el gran amor que le tiene y que lo oculta por miedo.

¿Qué sucederá?, ¿finalmente se casará?, ¿volverán a estar juntos en el inicio de la Segunda Temporada ya con el amor revelado?

La trama generará un gran vuelco a partir de ahora y atrapará sin dudas al fandom como ya lo hizo en Turquía y México, países donde los capítulos van más adelantados.

Las temporadas de la ficción

"Züleyha" o “Tierra Amarga” está compuesta por 3 temporadas. La primera de 35 capítulos; la segunda, de 28 capítulos; y la tercera de 39 episodios. En total son 102 capítulos sin embargo ahora comienza el nuevo rodaje pero con nuevos actores y figuras que vendrán a dar nuevos giros en la historia. Cada capítulo original tienen una duración aproximada de 140 minutos.