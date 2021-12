Quiénes son los personajes de Erkenci Kus, Soñar Contigo, la nueva novela de Telefe

jueves, 16 de diciembre de 2021 00:00

El 2022 será el año del debut en la Argentina de Soñar Contigo, la nueva ficción turca que se emitiría desde enero. También llamada Pájaro Soñador (Erkenci Kus, en su idioma original), la novela se vió originalmente en Turquía entre el 2018 y 2019, y ya comenzó a ser promocionada en la Argentina por Telefe.

Se trata de una ficción de 51 capítulos originales, de más de 2 horas cada uno, que se espera que en este país sean fraccionado en episodios de 40 minutos aproximadamente, para extenderlo en el tiempo, como ya ocurrió con Doctor Milagro, Hercai y Zuleyha.

La trama cuenta con dos personajes principales que son Sanem Aydin Divit (interpretada por Demet Özdemir) y Can Divit (Can Yaman). Pero, como en toda serie, también hay personajes secundarios que cobran importante relevancia en la historia.

Llega una historia que te va a conquistar el corazón uD83EuDD70 MUY PRONTO #SoñarContigo a la pantalla de TELEFE uD83DuDE0D pic.twitter.com/W6PBd98qJt — telefe (@telefe) November 30, 2021

Mevkibe, Muzaffer, Leyla, Nihat y Emre son algunos de los personajes que tomarán protagonismo a lo largo de la ficción y generará sentimientos encontrados en los espectadores. Conocé uno a uno los personajes difundido por El Mundo:

Sanem Aydin

La joven Sanem Aydin es una chica que decide tomar las riendas de su vida cuando descubre que sus padres le han organizado un matrimonio de conveniencia. Gracias a su hermana Leyla encuentra un puesto de trabajo en una agencia de publicidad, donde termina enamorándose de Can, un fotógrafo de fama mundial e hijo del dueño de la empresa.Antes de trabajar como actriz en otras producciones turcas, como Cilek Kokusu o No: 309, Demet Özdemir fue bailarina y animadora del Anadolu Efes S. K., el equipo de baloncesto de Estambul.

Can Divit

Can Divit es un fotógrafo de éxito que ha recorrido medio mundo y al que le encanta la libertad, pero vuelve a su ciudad natal para ayudar en el negocio de su padre. Este le nombra director creativo de su agencia de publicidad. Allí es donde conoce a una asistenta llamada Sanem que cambiará su vida.El actor Can Yaman ya tenía experiencia televisiva en ficciones como Inadina Ask o Dolunay, pero Erkenci Kus: Pájaro soñador le ha convertido en toda una estrella que despierta pasiones por su atractivo físico.

Emre Divit

Emre es el hermano pequeño de Can y el director financiero de la agencia, que no ve con buenos ojos el regreso del fotógrafo. Su deseo es quedarse con la empresa de su padre, para lo cual no dudará en traicionar a su propia familia.Uno de los trabajos anteriores de Birand Tunca fue un pequeño papel en Dirilis: Ertugrul, un drama histórico sobre la vida del fundador del imperio otomano.

Leyla

La hermana de Sanem lleva un tiempo trabajando en la agencia como asistente ejecutiva de Emre, del que está enamorada en secreto. Leyla es adicta al trabajo y aspira a ascender lo antes posible.Öznur Serçeler recibió educación musical y participó en el proyecto World Youth Orchestra. Al igual que su compañero Can Yaman, también trabajó en la serie Dolunay.

Aziz Divit

El padre de Can y Emre es todo un gurú de la publicidad en Turquía que planea su retiro tras más de 40 años liderando su propia empresa. Deja el negocio a su hijo mayor, pero le advierte de que hay un topo amenazando con destruir el negocio.El actor Ahmet Somers debutó en televisión en 1982 con Dost eller.

Aylin Yuksel

Aylin es una creativa publicitaria ambiciosa y muy peligrosa que busca venganza tras ser despedida. Tiene entre manos un plan para destruir al señor Aziz, para lo cual cuenta con un aliado dentro de la agencia, Emre, su amante.Sevcan Yasar estudió biología y ha trabajado como modelo. Además de salir en Erkenci Kus: Pájaro soñador, también es actriz en un drama sobre la mafia titulado Eskiya Dünyaya: Hükümdar Olmaz.

Zebercet

Zebercet es un joven tímido e introvertido que lleva toda la vida enamorado de su amiga Sanem. Intenta conquistarla con todo tipo de estrategias, pero sus sentimientos no son correspondidos.El actor Cihan Ercan ya coincidió en No: 309 con la mujer que da vida a Sanem en la telenovela de Divinity, Demet Özdemir.

Los personajes