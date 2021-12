"Es una provocación": Wanda Nara usó un outfit y las miradas apuntaron a la China Suárez

jueves, 16 de diciembre de 2021 00:00

"Es una provocación". Con esas palabras las "angelitas" de Los Ángeles de la Mañana (El Trece) apuntaron contra el outfit que usó Wanda Nara para el evento de la portada de los Personajes del Año de la revista Gente.

Mariano Caprarola contó que la empresaria no pasó desapercibida con la imagen que lucía en su atuendo: un águila estrujando con sus garras una bandera... china.

“Wanda tenía tres vestidos y, después de usar el blanco con transparencias para las fotos, se fue a otro piso del hotel a hacer contenido para redes de cara al lanzamiento de su línea”, relató Caprarola quien fue interrumpido por Mariana Brey, quien ahora conduce el ciclo porque Ángel de Brito está de vacaciones: “Está agarrando la bandera china, ¿puede ser?”.

“Sí, tenía como un águila adelante y en la espalda algo más bien oriental”, observó Caprarola y Brey redobló su comentario: “¡Es una provocación!”.

Las angelitas no perdieron la mirada del detalle que usó la esposa de Mauro Icardi dejando en claro que no fue una casualidad sino que puede interpretarse como una indirecta a la China Suárez quien quedó en noviembre como la tercera en discordia.

“¿Dijo algo de La China Suárez?”, le preguntaron las angelitas pero él aclaró: “No, no, pero en un momento yo dije algo que dio que hablar porque soy de meter la pata. Le dije: ‘Ay, ¡qué lindo look oriental!’. Ella me contestó: ‘Ay, Marian, justo esa palabra…’. No por el vestido en sí y los detalles con la bandera china, pero el look en sí era oriental”.

¿Será así?