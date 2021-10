Doctor Milagro, en el final: un nuevo amor nace en la novela

miércoles, 27 de octubre de 2021 00:00

Doctor Milagro atraviesa sus momentos culminantes por Telefe y con esto las historias de sus personajes van transitando situaciones complejas que van dando luz al camino.

En este último tramo, Ali Vefa le propuso casamiento a Nazli, Ferman y Beliz se dieron el beso de la reconciliación, y se va descubriendo el por qué de la rara personalidad de Muhsin.

Precisamente este último personaje, que es el que ingresó recientemente a la trama, es el que estará en el centro de la escena en los próximos días en materia del corazón. Es que la timidez hace que no pueda afrontar sus sentimientos con Gülin. La indiferencia con la que oculta su afecto despierta en ella un interés y una inquietud que también ella tratará de evitar.

Por todo lo que él genera, ella lo encaró en el ascensor y le preguntó: "¿Por qué no le agrado?, ¿acaso quiere despedirme y por eso no me mira?"

La recepcionista del hospital Berhayat no entiende por qué él evita mirarla, intenta no hablarle y la trata con tanta indiferencia. Ante esto ella tratará de entender todo y lanzará: "soy una persona muy trabajadora y estoy dispuesta a arreglar mi trabajo".

Él trata de ocultar sus sentimientos pero no será por mucho tiempo y en los próximos capítulos buscará acercarse a ella y con su forma de ser tan particular, conquistarla e incluso le hará un presente

¿Cómo seguirá todo?, ¿finalmente él le dirá lo que siente?, ¿cuándo se dará la primera cita?

Por otro lado, este martes se dio finalmente el beso de la reconciliación entre Ferman y Beliz. Él decidió encararla en el jardín de la casa donde celebran el cumpleaños de Nazli.

Allí Beliz le confesó a Ferman que lo que hizo con Tanju es "porque estaba intentando" ponerlo celoso. "No quiero escuchar música con Tanju, no quiero hacer nada con él. Simplemente no quiero que nos apresuremos. Ha pasado tiempo y quiero que demos pasos seguros", expresó ella.

En ese momento él le dio un beso en la boca pero ella le aclaró: "halo en serio, todavía no hacemos las pases. Todavía no".