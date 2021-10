Hercai: este miércoles llega el casamiento y el final menos esperado

miércoles, 27 de octubre de 2021 00:00

Llegó el día. Está todo listo para que Reyyan se case con Azat pero tiene 2 frentes que buscarán evitarlo. Por un lado, su abuelo Nasuh Sadoglu hará lo posible para que a través de su empleado la haga desaparecer en la noche de Henna y que todo quede como que ella se suicidó. Por otro lado, está Miran que no soporta pensar en que ella será de otro hombre y buscará evitarlo apelando a la ayuda de su fiel amiga, la pequeña Gül.

En el capítulo de este martes, Azat habla con su tío Hazar para evitar que él se oponga al casamiento y le revelará el motivo por el que él y Reyyan decidieron casarse. "Se que no quieres que ella se case conmigo pero ambos sabemos que debe hacerlo. Se que no me ama y estoy de acuerdo a pesar de eso", comenzó expresando.

"Seremos felices, me encargaré de sanar las heridas de Reyyan no dejaré que caigan más lágrimas de sus ojos. Yo si la amo con mi alma y daría la vida por ella. Si se casa podrá quedarse acá. Estará con su madre y su padre. Su honor que fue tan manoseado será restaurado, es lo único que quiero. Hicimos una promesa, le prometí a Reyyan que no tocaré uno solo de sus cabellos, será como en los viejos tiempos. Tienes mi palabra", agregó.

Tras esto, se dio inicio a la boda y se dio el final menos esperado para todos pero precisamente el que fue finamente planificado por Miran. Es que a caballo irá en busca de ella y logrará sacarla de la mansión Sadoglu con ayuda de la hermanita Gül. Precisamente la nena irá a buscar a su hermana y le dirá que necesita que salga un minuto de la casa. En ese momento, ella accederá pero sin pensar que afuera estaría él.

En ese momento Miran la sorprenderá y le dirá que nunca será de más nadie que de él. "Vino como un principe a buscar a la princesa en caballo", expresará la nena al irse. En ese momento, Reyyan le advertirá que gritará para pedir ayuda pero él se apoya en las amenazas para llevársela.

"No hay más alternativa, lo entiendes", lanzó él apuntando que si llegaba a gritar él moriría en manos de los Sadoglu o él mismo protagonizaría una masacre con Azat.

"Se acabó, vendrás conmigo", le dirá al subirla al caballo para llevarla nuevamente en contra de su voluntad. Para que nadie los siga bloquearán los autos de su familia.

"Es el peor final", le dirá ella indignada y sin poder creer lo que él hizo...

¿Cómo seguirá todo?, ¿logrará él convencerla que la ama?