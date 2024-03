Rabia animal en Valle Fértil: aseguran que no hay faena ni venta de animales y piden vacunación obligatoria

jueves, 28 de marzo de 2024 14:51

Este miércoles, el Ministerio de Salud informó que San Juan registró el primer caso de "Rabia animal" en Valle Fértil. Se trata del tipo "Paresiante" de la enfermedad, transmitida por la mordida de murciélago que se alimenta de la sangre de vacunos y animales de granja. Un productor ganadero vallisto compartió la situación que viven que no se remonta a este mes, sino que las muertes de animales se registran hace varias semanas.

Eduardo Villalobos detalló en radio Sarmiento que "desde hace 2 o 3 meses que tenemos muertes inexplicables. Las primeras pasaron desapercibidas pensando que sería otra enfermedad, otra afección del vacuno. Pero cuando se empezaron a repetir y a aumentar en número, vino la preocupación, alerta y no entender qué pasaba. Aunque no tenemos una cuenta final en mi caso, deben haber muerto entre 20 a 30 animales, entre adultos y terneros. Tengo entendido que hay personas que han perdido más cabezas".

Manifestó que por animal, sería una pérdida de $200 mil a $300 mil pesos por cada uno.

"Todos hacemos la vacunación obligatoria todos los años y hacemos lo mejor posible para que los vacunos estén en buenas condiciones de salubridad, ya criamos para faenar. Esta situación se salía de lo normal y por ello, estuvo la urgencia de saber qué pasaba", agregó. El productor ganadero detectó parálisis en sus animales, en patas delanteras y traseras, y tras no poder levantarse morían en el lugar.

El diagnóstico de la enfermedad se hizo a través de una muestra de un animal muerto y SENASA la estudió. "Nos confirmaron que murió de rabia. Los modos de contagio aparentemente no sería otra por mordedura de murciélago. En los campos limítrofes de La Rioja ya venían vacunando, desde hace uno o más años porque tendrían casos detectados de rabia en vacunos. Esto no es menor porque la ley obliga a tomar medidas en la zonas cercanas o endémicas y nosotros, los productores no lo sabíamos. Tanto yo como otros productores nos enteramos cuando se nos empiezan a morir los animales", resaltó.

Villalobos afirmó que la Rabia se suma a otra gran dificultad para los productores. "Hemos tenido pérdidas de cabezas de ganado en un año muy difícil por la crisis hídrica. No tenemos pasto y hay productores que llevan a sus animales a campos más abiertos en busca de pasturas. Eso hace que estén menos controlados. Empezamos el año sin pasto, cuando antes se termina el alimento en junio o julio".

Una vez que tuvieron la confirmación del caso de rabia, comenzaron las acciones especiales. "Cuando se notificó la enfermedad, que fue el 20 o 21 de marzo, se activó un protocolo con Salud y SENASA. Se vacunó a las personas que tuvieron contacto con los animales, con lo que tiene que ver con la faena; por la sangre de los animales. También se vacunó a perros y gatos y por supuesto, al ganado".

Y marcó que "tenemos preocupación y por eso, a modo de pedido y viendo la posibilidad que seamos una zona endémica, necesitamos que se pueda incluir la vacuna en el calendario obligatorio. Entonces, así como se vacuna contra aftosa y brucelosis en forma obligatoria, a los animales se les coloquen las dos dosis contra rabia. Más habida cuenta que existen colonias infectadas de murciélagos".

Detalló que un frasco con 25 dosis de vacunas contra la rabia para vacunos cuesta $25 mil, en promedio.

Tranquilidad

Una de las inquietudes que surgió estuvo relacionada a la posibilidad que se hayan vendido o venda carne de animales infectados de Rabia, enfermedad que puede adquirir el ser humano.

"Desde el diagnóstico positivo de Rabia animal, se activa la obligación de no faenar, no vender y no vender animales hasta tanto estén vacunados y haya transcurrido el plazo necesario para que los animales puedan estar aptos. Esto no sería en menos de 45 días”, dijo el productor.