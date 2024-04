Inspector motorizado: el desafío de un sanjuanino para controlar el tránsito

sábado, 27 de abril de 2024 08:02

Controlar el tránsito es todo un desafío pero mucho más si se hace desde una moto. Gabriel Bentrice tiene 38 años y es inspector del área Control Operativo de Capital. Pero su trabajo no lo hace a pie en la calle sino que circula en una moto eléctrica que alcanza una velocidad máxima de 45 km/h. Arriba de ésta se ocupa de buscar la seguridad en las calles, especialmente del microcentro.

Desde hace un año y medio, un equipo de 12 personas, 6 en la mañana y 6 en la tarde, se ocupa de hacer controles utilizando como medio de desplazamiento las motos eléctricas. A la lista se sumaron monopatines que son utilizados sólo para trabajar en el área de la peatonal.

A bordo de los vehículos, recorren el microcentro y hacen tareas de prevención. Primero se hace mucha prevención con los silbatos, tocando bocina, a los vehículos que están en infracción. Si la respuesta no es persuasiva, y se agota, la persona procede con el labrado de acta.

"Uno llega en la moto y ve, por ejemplo, un vehículo en doble fila. Hacemos la prevención pero hay veces que están adentro del vehículo y no hacen caso. Aunque estén dentro del vehículo, tenemos que proceder a hacer el labrado de acta. Pero muchas veces, nos hacen caso", explicó Gabriel a Diario La Provincia SJ.

El inspector reconoció que muchas veces el infractor está en doble fila o en ochava, y cuando los ven llegar en las motos, se van. "No hace falta que uno les diga nada. Ya nos conocen que, lamentablemente, si ellos no se retiran, tenemos que hacer el labrado de acta", destacó con una sonrisa.

El rol de inspector los autoriza a labrar actas de infracción, aunque es el último paso que abordan si encuentras que la persona es muy reticente a hacer caso. "Hay días que hacemos muchas y hay días que ninguna. Pero no son tantas porque, hacemos mucha prevención", reconoció..

Además de controlar el tránsito también hacen el registro de los compañeros del ECO, son un medio de controlador para que hagan todas las cosas bien, que estén bien ubicados y monitoreando.

Gabriel trabaja en el equipo de la municipalidad de la Capital desde el 2011, hace 12 años. Empezó cuando sólo existía el ECO como asistente. Trabajó bajo esa figura por muchos años hasta que al tiempo pasó a supervisor de los asistentes. De ahí pasó a ser inspectores de tránsito, en la playa de Remoción. Ahora está en Control operativo.

"Estoy muy contento porque me han dado oportunidad de ir creciendo, ir subiendo de puesto. Y es un cargo, hasta ahora, lo que es en la calle es uno de los cargos más altos. Porque nosotros controlamos desde los supervisores de monitores, de los monitores, de asistentes. Tenemos que ir vigilando, a parte de verificar las calles y hacer el control", finalizó.

EL CONTROL EN LAS ESCUELAS

Su labor también tiene otro desafío, controlar la circulación de peatones y tránsito en el ingreso y salida de las escuelas. Son los encargados de poner un freno a los conductores para que le den prioridad de paso a los que circulan caminando, especialmente los niños. Esa acción requiere mucha concentración, paciencia y firmeza para conseguir el respeto del conductor de los vehículos que, muchas veces no tienen paciencia.

A la vez también pueden ser requeridos para hacer la misma labor pero en las calles junto al personal policial de Tránsito y Transporte. En el 2023 fueron refuerzo en las horas pico de circulación vehicular para controlar el tránsito en lateral de Circunvalación e Ignacio de la Roza.

"Habían compañeros que no les gustaban, pero a mí sí me gustaba mucho. Es un trabajo complicado, más cuando está oscuro, que no se ve bien. Pero por eso nos daban balizas. Acá contamos con los medios de seguridad como las camperas que tienen el chaleco refractario, para que nos vean de lejos", señaló destacando que "eso fue lo más duro, lo más difícil, porque ahí hay gente viene muy rápido y ni a la policía le hace caso y le frenan al lado. Fue lindo esa labor".