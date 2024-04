Preocupación: desapareció la mayoría de las colmenas en Bosques Nativos de San Juan

sábado, 27 de abril de 2024 00:00

Por falta de mantenimiento, por la sequía y los vientos, se produjo una importante pérdida de colmenas en distintos puntos de San Juan. Así lo indicó Gustavo Mercado, director de Bosques Nativos, quien explicó que a raíz de esto se inició un trabajo profundo en las comunidades, campesinas y originarias, para reactivar la actividad de apicultura.

"Ya hemos iniciado la compra de todo ello, y con lo cual está prácticamente garantizada la actividad. La idea es poder hacerlas crecer. En algunas comunidades, de 10 colmenas, trabajaron 4, trabajaron 5 y se fueron disminuyendo sustancialmente. En otras comunidades, que han tenido gran cantidad de colmenas, se ha llegado a detectar solamente que quedaron vivas 2", señaló Mercado a Diario La Provincia SJ.

Los puntos donde se desarrolla la actividad de apicultura con pueblos nativos son Caucete (comunidad de Las Chacras), Jáchal (comunidad de La Ciénaga), Sarmiento (comunidad de Aguas Verdes), Valle Fértil (comunidad diaguitas) y 25 de Mayo (comunidad Huaquinchay). La cantidad de colmenas con las que contaban inicialmente iban de 10 a 30 sin embargo, las pérdidas fueron casi totales por distintos factores.

"Ha sido muy grande la pérdida, lo que se ha producido por falta de mantenimiento y falta de acompañamiento con las comunidades. No es solamente llevar las colmenas y olvidarse. Es estar constantemente con ellos y trabajar porque sino, los profesionales, los apicultores, al no estar yendo, la gente de la comunidad, en algunos casos va perdiendo el material por falta de cuidado y por ahí por falta de conocimientos", lamentó Mercado quien subrayó que "al no estar presencia del Estado, eso se va perdiendo".

A partir de este escenario, en lo que va del año se inició un trabajo de recuperación de la actividad con la mirada puesta en la temporada de primavera-verano de este 2024. El trabajo consta de una primera etapa de capacitaciones para armar las cajas/colmenas y poder manejar los apiarios. En una siguiente instancia se los va guiando para que la colmena se mantenga hasta la recolección de la misma, que es la cosecha de miel. Posteriormente se da el envasado, para que la comunidad la lleve a la mesa o la puedan vender al turismo como producto ancestral y artesanal.

"Hay un proyecto nuevo que se ha empezado este año, desde el punto cero con las capacitaciones con la comunidad de Niquizanga. Ya se le entregó el material de armados de colmenas. En la comunidad Huaquinchay de 25 de Mayo se ha hecho la segunda cosecha del año. Con las otras comunidades no hemos podido cosechar porque no ha habido material por los vientos y la falta de agua. No ha habido floración suficiente en esas localidades para hacer cosecha", agregó Mercado.

La colocación de colmenas en las comunidades se realiza con un previo estudio del lugar. Un equipo de profesionales, analiza el campo, ve cuánta es la cantidad de colmenas que puede soportar ese lugar y la cantidad de abejas que pueden vivir sin emigrar. La sustentabilidad depende de las condiciones del lugar, la presencia de agua cerca y la capacidad de floración que le pueda permitir a las colmenas trabajar.

"El programa de apicultura se trabaja avalado por la Ley Nacional de Bosques porque es un producto que proviene del bosque. Se trabaja en las áreas donde existen bosques nativos y con las comunidades que están insertas en esas áreas", destacó subrayando que las etiquetas de los productos llevan el nombre de la comunidad que lo ha elaborado, con la denominación que proviene del bosque nativo. "La idea es darle una trazabilidad al producto, y que quien lo compre sepa que proviene del monte o del bosque, y que no es un producto industrializado", finalizó.

La Dirección de Bosques Nativos no recibe nada de la comunidad. Los fondos que ellos generan van para la comunidad.