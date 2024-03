"No entendemos por qué nos quedamos en la calle": el dolor de los 3 despedidos en Vialidad Nacional en San Juan

miércoles, 27 de marzo de 2024 10:05

Con el dolor y la impotencia que les entrecortaban la voz, tres empleados de Vialidad Nacional (VN), distrito San Juan, que fueron despedidos en las últimas horas eran contenidos por sus compañeros que no dudaron en salir a manifestarse en el frente del edificio central. Eran contratados del organismo y aseguraron que tienen un legajo impecable, por lo que no entienden por qué se lo desvinculó tras años de trabajo.

Los ahora ex-trabajadores hablaron con Diario La Provincia SJ y resaltaron el gesto de visibilizar su situación. Alejandro Yanzón, ingeniero civil que se desempeñaba desde 2020 en VN, destacó que "ayer me notificaron y estuvimos haciendo algunos papeleos, tratando de justificar de alguna manera que no me que no me echen. Le escribí al administrador general, que está en Buenos Aires. Vamos a seguir haciendo notas pero sabemos que las lee una o tres personas y no sabemos si progresan. Por eso, lo que está pasando hoy (la manifestación) es muy importante. Es buenísimo que la gente salga a manifestarse para que San Juan se entere lo que está pasando en Vialidad Nacional y otros organismos".

El profesional, que trabajó en Buenos Aires y se trasladó a San Juan para continuar su labor, resaltó que "los trabajadores tenemos familias y nos estamos quedando sin trabajo. Yo tengo dos hijos y tengo que mantenerlos. Si me dejan en la calle, es un problema. Ellos (Gobierno nacional) dijeron que iban a seguir una metodología para hacer los despidos y parece que no la respetaron. Mi despido fue muy arbitrario porque no cumplo ninguna de las condiciones y características que se establecían como causales de despido. Dijeron que iban a sacar a los sumariados, a quienes tenían antecedentes penales y me han sacado de una manera totalmente injustificada".

Yanzón resaltó que los tres gremios que representan a los trabajadores viales unieron fuerzas para acompañarlos y encarar gestiones. "No somos personas aisladas. Atacan a uno y nos están atacando a todos. Entonces, tenemos que trabajar en conjunto y salir a reclamar juntos. No sé si vamos a tener suerte de continuar pero esto sirve de ejemplo para actuar de acá en adelante".

Por su parte, Martín Vega, que trabajaba en Legales de Vialidad Nacional, se quebró en lágrimas por la angustia. "No he podido pensar por qué me despidieron; siento que no estoy en condiciones de sacar conclusiones. Me tocó hablar con la chica que trabajaba en casa... y decirle que no me dan los números", contó muy afligido a este diario, ya que su vida familiar fue impactada por el despido.

Insistió en que "quedé despedido con esta medida sin ningún tipo de criterio. La verdad que no entendemos cuál es la razón. Todos los compañeros nos han respaldado, saben que venimos a trabajar, que hacemos nuestra tarea y sin embargo, no se ha tenido en cuenta. Por mi parte, todos los compañeros con los que trabajo pueden dar fe de lo que hago, de la responsabilidad que yo ocupo y de la responsabilidad con la que hacemos el trabajo".

Sobre la política de achique del Gobierno nacional, destacó que sabían que se aplicaría pero "no esperábamos que fuese tan pronto ni tan despiadado. La verdad que me parece muy sádico además festejar estas cosas".

La emoción también invadió a Maximiliano Fernández, que se desempeñaba en mantenimiento en VN. "No tengo muchas palabras para decir. Con mis compañeros, desde el momento que yo entré, me sentí como en mi familia. Somos familia, somos todos unidos y lamentamos todo esto. No me salen palabras porque el despido me cayó como un balde de agua fría".

El trabajador también fue notificado este martes por parte del sindicato SITRAVIAP: "no lo podía creer cuando me dieron la noticia. Para mí es algo inesperado, nunca imaginé nada de esto".