Oftalmólogos sanjuaninos advierten que disminuyeron las consultas y cirugías en la parte privada

Desde la Sociedad de Oftalmología de San Juan aseguraron que el panorama de los profesionales arrancó bastante complejo ante uno de los inconvenientes más importantes: al fuerte aumento en los insumos.

El presidente de la sociedad, Marcos Plana indicó a Diario La Provincia SJ que actualmente no registran faltantes de insumos, pero el problema radica en los incrementos de los mismos. Además, agregó que otra de la situación que están notando fuertemente en este último tiempo es la gran demanda de consultas en la parte pública.

En este escenario, Plana subrayó que “lo que estamos notando en realidad es que las consultas en los consultorios privados están disminuyendo y están aumentando en la parte pública”. El profesional sanjuanino destacó que en este último tiempo están notando este importante cambio que antes no se notaba.

Posteriormente, el referente en el tema indicó que “también es cierto que la cantidad de cirugías que se hacían tiempo atrás hoy disminuyeron muchísimo. Creo que eso se acompaña por la disminución por cantidad de personas con obras sociales o prepagas”.

En cuanto a las problemáticas más frecuentes, Plana contó que “el problema pospandemia y hasta el día de hoy lo seguimos viendo es más que nada en lo pacientes que tienen retinopatías diabéticas por mal control de su enfermedad en la pandemia. Eso hasta el día de hoy lo seguimos notando”.

En la misma línea, remarcó que siguen apareciendo pacientes con descompensaciones en sus retinas producto de la diabetes.

“Es algo que creo que todos lo están pasando”, detalló Plana. Y agregó que tomaron estadísticas de los incrementos que registraron en los insumos en la parte quirúrgica. “Desde diciembre hasta la actualidad tuvieron un 85% de aumento, que no acompaña a la inflación. Intentamos de reflejarlo un poco en las obras sociales o en las prepagas para que nos puedan acompañar con esta inflación que tuvimos nosotros”, indicó el referente en el tema.

En cuanto al tema del valor de la consulta, Plana explicó que están pudiendo llegar a diferentes acuerdos. En los últimos días, llegaron a un acuerdo con la Obra Social Provincia, una de las concentra mayor cantidad de afiliados en San Juan.

“Nosotros estábamos con un problema con Obra Social Provincia que no nos alcanzaba los valores que nosotros pedíamos”, comentó. Y agregó que finalmente lograron llegar a un importante acuerdo con esos valores. “Mandamos una nota donde no se les va a cobrar absolutamente nada a ningún paciente en la consulta”, comentó. El profesional remarcó que con el resto de las obras sociales no están cobrando ningún bono que compense la diferencia.

El profesional subrayó que en lo que tiene que ver con el valor de consultas están teniendo los valores que realmente pidieron. “Lamentablemente, mes a mes van cambiando como todo”, destacó. Actualmente, el piso de consulta es de $11.000/$12.000.

Respecto a las cadenas de pago, “ese es otro tema en el cual estamos peleando. Antes la mayoría de las obras sociales pagaban a 60-90 días. Hoy no estamos firmando que no paguen a 45 días como máximo. Todos nuestros convenios van a 45 días como máximo”.

Por último, el profesional enfatizó que “todos los años y meses intentamos tener expectativas favorables. Siempre intentamos ser positivos y pelear por lo que uno quiere y ama”.