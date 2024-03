Una tradicional comida repuntó levemente la demanda en pescaderías en San Juan

miércoles, 27 de marzo de 2024 07:25

A un día del inicio del feriado por Semana Santa, el menú de las familias sanjuaninas cambia para sumar comidas con productos de mar, siguiendo la tradición. En ello, las pescaderías vieron el movimiento de los compradores previsores y quienes buscaron la mejor manera de "hacer rendir" su compra, apostando por un plato tradicional.

"La gente lleva el combo para las paellas; eso está teniendo buena demanda. Es que, calculando $2500 por persona adulta, se puede lograr una porción abundante. Atendiendo a posibles aumentos, la venta comenzó a moverse más desde la semana pasada pero sin duda esperamos más para este fin de semana largo; sobre todo el Domingo de Pascuas", destacó Guillermo Banegas, de Pescaderías Gallerano a Diario La Provincia SJ.

Resaltó que, no obstante, el filet de merluza mantiene su vigencia y preferencia. En esa carne se notó el incremento de precio y de demanda, aunque leve. "Los precios tuvieron un leve aumento del 20% y con ello, el kilo se encuentra a $5500. Sin embargo, seguramente ya no se moverá para no resentir más las ventas", dijo. En esa línea, los sanjuaninos también eligen merluza limpia, que está en $3100. En tanto, los cornalitos y las rabas están entre $2800 a $3500.

"Estábamos expectantes tanto por la disponibilidad del producto como también porque esta Semana Santa justo tocaba a fin de mes. Al conocer que el Gobierno pagará sueldos antes, es probable que la venta aumente un poco más", destacó.

Acerca de la atención y en vistas a una recuperación de ventas, las pescaderías trabajarán todo el fin de semana largo. Sólo restringirán la atención el Viernes Santo, atendiendo sólo en la mañana.