A cuatro años de la muerte de Leslie: "No creo que exista la justicia"

domingo, 6 de septiembre de 2020 20:22

El 8 de septiembre del 2016, Leslie Arustizia iba en moto junto a su novio Franco Ontivero para realizar unos trámites. Iban por la Av. de Circunvalación cuando un Ford Escort conducido a contramano por Irma Sánchez los atropelló. Al día siguiente, la chica de 23 años falleció y a cuatro años de la tragedia todavía espera justicia.

"Ya vamos a 4 años. Una vergüenza, primero cambiaron el abogado, después solicitaron el estudio, después el poder judicial no avanzó nada con el caso debido a la cuarentena, se dice que ya pasa para el año que viene. ¡Es lamentable!. Para variar, de ser positivo el estudio, ella quedaría imposibilitada para ser juzgada en un tribunal, es decir, no habría juicio. No quiero que quede en la nada. Quiero que se resuelva esto de una vez, que se hagan cargo de lo que hicieron, que paguen por el daño que nos hicieron", aseguró Iliana Arustizia en diálogo con Diario La Provincia SJ.

En el último año no hubo avances en el juicio ya que la defensa de Sánchez pidió que se recusara a la jueza del Segundo Juzgado Correccional, Carolina Parra. El 17 de octubre iba a comenzar el debate oral pero fue suspendido porque la defensa solicitó que un equipo de médicos forenses de Tribunales sea quién de su evaluación sobre el estado de salud de la mujer y no se la someta a una punción lumbar, estudio que requiere una intervención quirúrgica.

Irma Sánchez, espera por la evaluación de la junta médica.

"No se ha hecho la junta médica. Ya está constituido el gabinete interdisciplinario con neurólogo, psiquiatra, médico legista, forense. Pero no se ha podido llevar a cabo al comenzar la cuarentena en marzo. Además no están con actividad presencial salvo de urgencia. Es por esto que todavía no tenemos ningún dictamen médico de incapacidad mental sobreviniente que pudiera tener esta mujer", manifestó a este medio Pablo Nacusi, abogado de la familia Arustizia.

A cuatro años de la pérdida de su hermana, Iliana está perdiendo la fe en la justicia terrenal. "Personalmente no creo en tal justicia. Me duele pero no existe la justicia. No saben el daño que a uno le causan cuando no se hace nada para defender una vida. A mí me arruinó la vida ese accidente. Nunca más me sentí feliz, me rompieron el corazón y juro que mi hermana en serio era una persona maravillosa muy alegre y solidaria y estaba conmigo todo el tiempo. Cómo hacés para olvidar, para perdonar, para no sufrir, para no sentir indignación. ¡No se puede!".

"Este año recién aprendí a llevarle flores sin llorar a mirar las fotos y abrazarla sin sentir que el mundo se me viene abajo. Recién estoy saliendo del pozo. Otros que deberían estar pagando están como si nada y yo remando mi vida. Cuando no hay justicia se apaga esa última gota de esperanza y de paz. Nadie sabe lo que se siente hasta que te sucede", sentenció Iliana.