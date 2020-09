Felicidad: operaron a Aitana, la "nena sanjuanina del milagro" y se cumplió el gran sueño

jueves, 3 de septiembre de 2020 17:07

Este miércoles, Malena Mercado, la mamá de la pequeña caucetera Aitana Falcón recibió una gran noticia tras la tercera cirugía a la que fue sometida en estas últimas semanas. En el Hospital Garrahan, el equipo médico le confirmó que la nena de 3 años ya puede respirar por la nariz con lo que se trabajará para sacarle la cánula y la traqueostomía que la acompañó durante mucho tiempo.

"Ya queda muy, muy poco. Le doy gracias a mi Dios. Aitana ya comenzó a respirar por su nariz. Yo aún no lo puedo creer, pero el Señor es grande y siempre lo dije la fe mueve montañas. Una felicidad enorme me causa saber que ya se le puede tapar la cánula de la traqueostomía para que respire solita. Es una guerrera. Las dos tenemos miedo pero ella, en la noche, ya demuestra que ya puede hacerlo", destacó Malena, muy emocionada.

"Estamos muy cerca de cumplir el objetivo. Yo siempre la voy a cuidar y vamos a lograr el milagro", agregó. Si bien su cirugía estaba programada para principios de agosto, la pandemia postergó la fecha pero una urgencia las llevó a Buenos Aires en vuelo sanitario. Luego de tres intervenciones en pocos días, van consiguiendo lo que tanto esperaron.

Aitana y su mamá estuvieron internadas entre febrero y marzo de este año en ese nosocomio, en el marco de ese proceso que tanto esperan que se pueda finalizar con éxito. La pequeña es paciente desde que un 18 de diciembre de 2018, un tío la atropellara al sacar su camioneta marcha atrás de su casa en Caucete. Le pasó por encima con el vehículo y la dejó al borde de la muerte. Ese día marcó una antes y un después en su familia y su mamá se convirtió en una guerrera como ella.

"Llegamos acá y días después San Juan volvió a Fase 1. Estamos en contacto con nuestros familiares en Caucete y están bien, aislados y cuidándose. Mis hermanos son chicos aún, mi papá que trabajaba en una finca está sin actividad por esta cuarentena y mi mamá atiende una verdulería en su casa con todos los cuidados posibles", destacó Malena a Diario La Provincia SJ. Desde hace tres días, ambas se trasladaron a una habitación de la Casa Garrahan. Con videollamadas y llamadas, están en permanente contacto con quienes las sostienen desde el afecto y la fe.

En cuanto al ánimo de la pequeñita, fue variando ya que no quería volver al quirófano en la primera vez y se mostró muy molesta. Pero en la segunda, ya estaba más tranquila. "Estamos extrañando y las dos, cada una a su manera, nos preguntamos ¿hasta cuándo estos días entre cirugías, hospitales y médicos, lejos de casa? Pero nos rearmamos. Ella me da fuerzas. Le pregunté: "¿sabés por qué estamos acá?" Y me dice: "porque vos querés que respire por la nariz". Sueño con el momento en que ya no tenga la traqueotomía. Ahora, vamos con las primeras estimulaciones para sus cuerdas vocales. Ella es muy chiquita, pero entiende todo. A veces tiene más ganas que otras de colaborar porque no puedo perder de vista que tiene 3 añitos", explicó Malena.

Sobre el regreso a San Juan, Malena lo ve aún incierto. "El milagro que tanto esperamos se va a dar pero tenemos que confiar en los tiempos de Dios. No volveremos a la provincia hasta que ella esté bien y recuperada. Hasta que consigamos lo que tanto soñamos y es que ella ya no necesite la traqueotomía. Con pandemia o sin pandemia, confío en que lo vamos a lograr".