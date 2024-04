Pese a que los aumentos no fueron a la par de la inflación, el 60% del parque automotor está asegurado

viernes, 26 de abril de 2024 07:45

Con el 11% del índice de inflación registrado en marzo y una proyección de pasar a un dígito en los próximos meses, las compañías aseguradoras de vehículos en San Juan trabajan expectantes en medios de cambios en las preferencias y de una baja en la demanda.

Así lo destacó Hermes Rodríguez, referente del sector de aseguradoras, quien destacó que actualmente en la provincia, sólo el 60% del parque automotor está asegurado y en eso, los contratos de tipos de seguros fueron mutando a los más básicos o económicos. Si bien los precios aumentaron, no acompañaron al índice de inflación.

"En su gran mayoría lo que están haciendo las aseguradoras es acompañar la inflación. En virtud de que tenemos altos índices de inflación, el cálculo para poder llegar al costo de un seguro tiene varios ítems, entre ellos están, por ejemplo, el costo de los repuestos, el costo de las prestaciones médicas, el costo de insumos y a todo eso hay que sumarle los costos de la administración, los impuestos. Entonces, para llegar a estar actualizado y que las compañías de seguro no pierdan dinero, se hace un cálculo matemático. Al mes de enero de este año si lo comparamos con enero del año pasado, han sido más del 100%, pero el costo de los seguros no se ha incrementado en esos valores. Por ejemplo, en el mes de enero de este año, el seguro contra tercero, el gráfico más económico para un auto, costaba alrededor de $14.000 por mes, y hoy está en los $22.000 por mes", contó Rodríguez a Diario La Provincia SJ.

El referente destacó que por ese escenario, en abril hubo compañías que dieron marcha atrás con algunos incrementos que a principios del mes habían propuesto. Eso se dio en función de la oferta y la demanda, debido a que las ventas también registraron caídas.

"En San Juan todavía no existe la 'conciencia aseguradora' en función de que mucha gente cree o viene a pedir el seguro solamente para cumplir cuando te lo pide la policía, a eso se le llama conciencia aseguradora, porque el seguro actúa como una obra social. Esa conciencia aseguradora no existe. No más del 60%, el 58% del parque automotor en la provincia de San Juan está asegurado, a diferencia de otras provincias donde el 80% tiene la cobertura del seguro", destacó en un dato alarmante.

De esa forma comparó a San Juan con otras provincias del país en donde lo común es que se contrate el seguro mínimo, un tercero completo. Eso significa que el seguro contra tercero cubre el robo del vehículo y un incendio. "En otros lugares, esa es la cobertura básica. Acá en San Juan, no. Se da en provincias muy cercanas, como Mendoza", dijo y aceptó que se trata del poder adquisitivo de los ciudadanos.

"En los últimos meses, cuando hemos tenido picos inflacionarios, aquel que tenía un seguro para cubrir los daños al vehículo propio, se ha bajado a un seguro de terceros completos. Y aquel que tenía un seguro de terceros completos, se ha bajado solamente a un seguro contra terceros", reveló.

Ante ese panorama, destacó el trabajo de campañas que realizan las aseguradoras para incentivar las contrataciones, ya que "el costo que hoy ocasiona tener que resarcir el daño que se les hace a otra cosa o persona es muy caro".

"Hace 10 años atrás, los seguros que hacían anuales o se podían pagar en 12 cuotas. Comenzó el tema inflacionario y los redujeron a 6 cuotas, después se han reducido a 3 cuotas solamente, o sea que se puede contratar un seguro por 3 meses. Luego lo llevaron a 2 meses y ahora hay compañías de seguros que cobran el costo mensualmente. Este mes tiene un precio, el mes que viene tiene otro precio. La inflación ha producido que tengamos que modificar los sistemas de ventas también", sostuvo.

Y cerró sobre lo que se espera para el resto del 2024: "Si la inflación sigue de dos dígitos, es imposible que se pueda contratar un seguro por lo menos por 6 meses. Cuando eso se restablezca, seguramente también se va a restablecer el pago en cuotas del seguro. Por eso es que no se puede proyectar ninguna campaña, no se puede proyectar algún sistema de ventas a futuro porque dependemos de la inflación".