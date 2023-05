Nuestro Amor Eterno: avance del capítulo de este lunes

lunes, 1 de mayo de 2023 00:00

Con todos los problemas en la senda de la solución, Nuestro Amor Eterno avanza a paso firme rumbo al final por la pantalla de Telefe. La novela turca de las tardes del canal, cuyo título original es Istanbullu Gelin, transita los últimos diez capítulos originales y con esto la historia va sorteando distintos obstáculos y momentos impactantes.

La semana pasada, la ficción transitó una situación dramática y que quebró todos los ánimos. Por error, Süreyya (Asli Enver) vio cuando Özgür (Eylül Su Sapan) besaba en la boca a Faruk (Özcan Deniz) en el pasillo de un hotel y estando ambos en bata. Esto fue interpretado por un engaño y luego el problema se agrandó cuando Okan (Kaan Çakir) creyó que su sobrina se quiso suicidar por culpa de Boran.

En el capítulo que se verá este lunes, ese enredo quedará directamente resuelto en ambos frentes, tanto con Ökan como con Süreyya. Quien tomará toda la responsabilidad de aclararlo será ni más ni menos que la misma Özgür. Para ello, le mandará un mensaje de texto al celular de la esposa de su jefe pidiéndole hablar personalmente.

"Señora Süreyya, lamento mucho lo que sucedió. Necesito hablar con usted. Iría si pudiera pero necesito estar en reposo. Usted sabe la habitación en la que estoy. Si es tan gentil le voy a pedir que venga acá", le expresará a través del mensaje.

Por otro lado, Okan hablará con los Boran para pedirles disculpas y vender las acciones para salir definitivamente de sus vidas y decir adiós. "Nos unimos con la idea de construir un negocio familiar pero creo que no me fue posible conseguir un lugar en esta empresa de su familia, no lo logré", comenzará explicando.

Luego, ante la mirada atenta de Faruk y Adem, agregará: "Tal vez cometí algún error pero todos acá cometieron alguno. No estoy buscando perdón o que me entiendan. Sólo quiero aclarar algunas cosas como que nunca llegué a sentir rencor por alguno de ustedes".

Lejos de todo esto, Adem (Firat Tanis) y Dilara (Neslihan Arslan) tendrán juntos la primera sesión con la psicóloga que tratará de encaminar la relación por el bien del hijo que tienen ambos. Lo que salga de ella sorprenderá, sin dudas, a Dilara.

"Tu no eres como mi madre. Vimos lo que sucedió cuando mi madre se enfermó", comenzará expresando Adem quien luego recordará la noche que él se quedó a cargo del bebé por primera vez y ella salió a tomar algo a un bar con Süreyya: "Quisiste salir, dejaste a nuestro hijo una noche pero luego volviste rápidamente".

"Nunca había visto algo así, estaba impresionado. Dilara eres increíble, eres una gran madre. Eres tan buena en la forma que te preocupas por alguien, proteges y tratas de hacder algo por él, de un ser tan pequeño. Estoy aprendiendo a ser un padre gracias a tí", lanzará Adem.