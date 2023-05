Sorpresa: un querido participante abandonó Masterchef este domingo

lunes, 1 de mayo de 2023 00:13

Este domingo, los participantes de MasterChef Argentina demostraron sus ganas de querer seguir en el programa de cocina conducido por Wanda Nara. Con delantales negros, Estefanía Herlein, Daniela Kompel, Agustín Sampietro, Aquiles González Sviatschi, Rodolfo Vera Calderón, Candelaria Sorini y Antonio López se sometieron a una compleja prueba en la gala de eliminación.

En las mesadas tenían una caja que despertaba la intriga y el miedo de los competidores, que no sabían con qué se podían encontrar en el interior de las mismas. Ante la atenta mirada de los concursantes el jurado, Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis, detalló lo que debían realizar, al pie de la letra, para evitar convertirse en el próximo eliminado.

Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis

"Menos es más", fue la frase con la que comenzó hablando Donato. Luego, al levantar las cajas se encontraron con 11 productos diferentes que debían complementar en un solo plato. Entre los que se encontraban: molleja, papa ñame, entre otros.

"Muchas veces no necesitamos contar con muchos recursos. Con dedicación y talento se puede lograr un buen resultado", destacó Damián. Además, Germán agregó que "un buen cocinero debe ser capaz de cocinar con los ingredientes que se le asignan y poder hacer un plato espectacular".

Ingredientes con los que debieron trabajar

En 60 minutos tuvieron que emplear los ingredientes para presentar un plato a libre elección, pero debían usar todos los ingredientes. "Son muy especiales, pero es muy importante que el plato que piensen sea muy bueno", remarcó el jurado.

Posteriormente, durante la prueba el jurado advirtió que debían agregar 3 ingredientes más a la lista, entre los que se encontraba pomelo y avellanas. Los participantes mostraron sus platos ante el jurado y muchos lograron conquistar el paladar de los jurados. Otros tuvieron que esperar hasta cerca de la medianoche para conocer si seguían o no en el programa de cocina.

Mejores platos de la noche

Los mejores platos de la noche fueron los de Estefanía y Candelaria, las jóvenes mostraron un gran desempeño y fueron elogiadas por el jurado. "Nos enorgullece el trabajo que vienen realizando", subrayó Donato. Luego, decidieron que Antonio y Daniela continuarán en el reality de cocina.

Agustín y Rodolfo

Agustín y Rodolfo no alcanzaron las expectativas del jurado y quedaron en la cuerda floja, por este motivo uno eliminó el programa. Por mayoría de decisión, Agustín se convirtió en el nuevo eliminado. Nuevo eliminado

"Agustín sos un adelantado, cada ingredientes siempre lo trabajaste a full. Serás el mejor ejemplo para todos y para vos mismo. Nunca te quedaste, siempre te arriesgaste, hoy te vas por la puerta grande, te felicito", destacó Donato.

Por su parte, Damián "te agradezco un montón y gracias por pasar por esta cocina". Germán elogió la pasión que le pone a cada una de sus preparaciones y el trabajo que realizó durante su participación en el programa.

"Estoy muy agradecido a todos ustedes, no me arrepiento ni un segundo de haber estado acá. Siempre busqué ideas raras y me voy muy feliz", cerró Agustín.