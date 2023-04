Nuestro Amor Eterno: avance del capítulo de este jueves

jueves, 6 de abril de 2023 00:00

La desconfianza y la inseguridad atravesará este jueves a la novela Nuestro Amor Eterno. La ficción turca de las siestas de Telefe, cuyo título original es Istanbullu Gelin, sorprenderá este jueves con los celos como protagonistas.

En el capítulo que se vio este miércoles por Telefe, Fikret le preparó una cena muy especial a Ipek para reconquistarla pero ante su ausencia decidió ir a buscarla. Pensando que estaría con un grupo de amigas, la encontró con Okan y no pudo contener los celos.

En el episodio de este jueves, la situación terminará de la peor manera y con la pareja quebrada. A partir de esto, Fikret recurrirá a la única persona con la que siempre se sintió identificado: Adem.

Ambos cenarán juntos y nuevamente su hermanastro le prestará el oído para escucharlo y consolarlo. "En esta maldita vida eres el único que me comprende. Lo entendiste muy bien pero lo expresaste mal. O lo expresaste bien y lo entendiste mal", señalará Fikret a su medio hermano. Ante esto Adem lo consolará con una metáfora: "en los exámenes, cuatro errores forman un acierto. La vida te dio cuatro aciertos y un error. Es todo".

"No se lo que está bien o lo que está mal, pero te lo agradezco", responderá Fikret quien luego reflexionará: "puede ser que seas un imán y yo el problema. O alreves. Eso no importa pero se que nos identificamos y esta noche es la nuestra".

Por otro lado, Günes llegará a su casa y se encontrará que Adem no sólo no está sino que además apagó su celular y no dejó ninguna nota expresando dónde iba. A partir de esto, tomará su computadora y se dará cuenta que él la usó para alquilar una casa en Bursa.

Eso la hará presentir lo peor y recordar las palabras que le dijo en alguna oportunidad Senem: "ese idiota de Adem, salió huyendo y te abandonó".