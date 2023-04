"Seamos conscientes": el pedido de Taner Ölmez, Doctor Alí

jueves, 6 de abril de 2023 00:00

Taner Ölmez es sin dudas uno de los actores turcos que llegó más rápido al corazón de millones de espectadores en todo el mundo. Lo hizo a través de su personaje de Ali Vefa en Doctor Milagro, la ficción turca cuyo título original es Mucize Doktor y que en España desembarcó como Doctor Alí.

En aquella ficción, que se emitió en Turquía entre el 2019 y el 2021, el actor interpretó a un residente de cirujanos que presentaba trastorno del espectro autista (TEA) asociado con el síndrome de Savant -también conocido como síndrome del sabio- . En la trama, enfrentó numerosos desafíos, producto de su condición, desde el primer día que ingresó al hospital Berhayat.

El primero fue no ser aceptado por algunos de sus compañeros por "ser diferente". Luego por los mismos pacientes que no comprendían como alguien con autismo podía estar en ese lugar. Finalmente, y tal vez el más difícil, sus propios sentimientos y emociones.

"Cuando leí el libro de la novela me pareció diferente y me puso contento que en mi país se hiciera un proyecto así, por eso no podía dejar de ser parte, no lo dudé. Trabajé el personaje individual y grupalmente, con pacientes del espectro autista y con médicos, para informarme", contó hace un tiempo Taner Ölmez en el programa Cortá por Lozano (Telefe).

Luego agregó: "cuando empecé a actuarlo me di cuenta de sus muchas dificultades y la mayor era la de no poder equivocarme para no romperle el corazón a ninguna persona. Interpretarlo fue un proceso muy doloroso y muy satisfactorio. Trabajé durante tres meses todos los días antes de empezar a grabar y durante el proceso no dejé de conectarme con ese personaje”.

A un año y medio de aquella declaración, el actor recurrió esta semana a su cuenta de Twitter donde hizo un posteo muy especial. En el contexto del Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, que se conmemoró el pasado 2 de abril, usó una palabra: Farkindayiz que significa "seamos conscientes". Junto a esta palabra acompañó la imagen de un corazón celeste y el hashtagg del Día Mundial.

No bastaron más palabras para hacer reflexionar a sus seguidores y conseguir la rápida reacción de los mismos que no dudaron en retuitear y comentar.

Actualmente Doctor Alí se emite por el Canal Nova en España. Allí se ve al personaje con las características propias de la condición del autista: no comprende el sarcasmo, las bromas ni los dobles sentidos; su inocencia hace que no perciba la manipulación y sufra discriminación.

En el hospital aprende a desenvolverse en una sala de urgencias, en un quirófano y con la gente pero también demuestra y enseña a su entorno que tiene mucha sensibilidad y una forma distinta de comunicación.