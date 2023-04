Así lucían hace 12 años las actrices de Amor de familia en la novela El Sultán

sábado, 1 de abril de 2023 00:00

Fue una de las primeras novelas turcas que alcanzó un gran éxito fuera de Turquía. En Argentina se estrenó en el 2017 y obtuvo muy buenas mediciones de rating. Se trata de El Sultán, la ficción que tuvo como protagonistas a la actriz Meryem Uzerli como Hürrem y el actor Halit Ergenç como el Sultán Suleiman.

A 12 años de aquel estreno, dos de sus actrices se las puede ver hoy en la pantalla de Telefe de la mano de otra gran novela turca. Se trata de Amor de Familia, la ficción que tiene como protagonistas a Burak Deniz como Baris y Hazal Kaya como Filiz.

Amor de Familia, cuyo título original es Bizim Hikaye, salió al aire en Turquía del 2017 al 2019. Por Telefe se estrenó en el 2022 y ahora transita su última temporada. La ficción cuenta la historia de una joven, Filiz, que se hizo cargo de sus hermanos después de que su madre los abandonara y su padre cayera en la adicción al alcohol. En el camino se enamoró de un joven, Baris, cuyo perfil real lo ocultó al principio, pero finalmente los secretos fueron revelados.

En Amor de Familia hay varios personajes secundarios que atraen de igual manera la atención de la audiencia que sus protagonistas. Una de ellas es la bella Derin, una estudiante universitaria que se enamoró de Rahmet pero que su amor no es correspondido. La joven, de enorme ojos claros y perfil introvertido, ahora debe lidiar con el dolor de que su hermana Deniz es a quien ama realmente Rahmet y ese sentimiento también lo tiene esa joven.

Derin es interpretada por la actriz Hazal Adiyaman, una joven de 33 años que nació en Estambu, Turquía. De 1,72 metros de altura, comenzó su camino en la actuación en el 2013 de la mano de la novela El Sultán, cuyo título original es Muhtesem Yüzyil. En aquella historia se puso en la piel de Gülsüm, una bella empleada de Hürrem (Meryem Uzerli) que tenía como deber cuidar de Cihangir, el príncipe más joven hijo de El Sultán.

"Entré en el palacio en el que todos se morían por entrar. Fue mi primer paso hacia la actuación. Qué es esto si no es suerte", dijo entre risas al portal turco Sozcu. Luego recordó: "me llamaron a través de la agencia. Estaba hipnotizada cuando fui al set, cuando me vestí con el atuendo histórico requerido por mi papel. Pensé que estaba en el período otomano. Se convirtió en mi primera escuela en actuación".

Mirá las fotos de la actuación de la actriz en El Sultán:

La publicidad de la mano de El Sultán

Hazal Kaya también tuvo una breve intervención en El Sultán pero no de la mano de la ficción sino a través de una publicidad que salía por la pantalla turca vinculada a aquella novela histórica otomana. La actriz fue convocada para hacer publicidad a un producto de limpieza y el spot fue filmado en el palacio de la novela. El mismo era visto por la audiencia cuando finalizaba aquella ficción allá por el 2012.