ElTrece cambia la programación en abril: ¿levantan finalmente Amor de Madre?

sábado, 1 de abril de 2023 00:00

El 10 de abril será el súper lunes para ElTrece, el canal que por años fue líder en audiencia pero que desde el 2020 no logra repuntar con el rating, que mantiene a la cabeza a Telefe. En enero pasado desembarcó la novela turca Amor de Madre al canal de la estrella con la esperanza que generara la misma repercusión en el público que lo hacen las ficciones turcas en la competencia. Sin embargo, no alcanzó las mediciones esperadas y ya está el rumor girando de que podría decir "adiós" de la grilla.

En marzo pasado, el periodista Nacho Rodríguez anunció que ElTrece sacaba del aire El Zorro, MDQ y Amor de Madre. La noticia de la salida de esa última novela sacudió a los fans de tal manera que no tardaron en volcarse a las redes sociales para quejarse por la decisión. Sin embargo, ElTrece aún no lo había confirmado de manera oficial y la esperanza de que siguiera en la programación aún permanece.

El miércoles pasado, quien salió a hablar sobre el cambio de la grilla fue el periodista Ángel de Brito quien a través de su historia de Instagram contestó algunas preguntas y confirmó algunos de los cambios que se vendrían. "El Trece estrena ATAV 2, Pasaplatos y Canta Conmigo Ahora", reveló el conductor de "LAM" y agregó: "Levanta El Zorro y pone al Pollo Álvarez y a Socios del Espectáculo en sus horarios originales".

Al igual que lo había indicado Rodríguez, Ángel de Brito confirmó que estos cambios se verán reflejados en la pantalla a partir del lunes 10 de abril. Por lo pronto, desde el canal no aclararon ni desmintieron los dichos del conductor.

Pero en este contexto, ¿qué pasará con la novela Amor de Madre?

Si bien Amor de Madre no alcanzó los niveles esperados, sigue siendo uno de los que mide bien en el canal de la estrella. Con un promedio que varía de 4 a 5 puntos de rating, la novela se posiciona como lo tercero más visto de cada día. La ficción cuenta la historia de amor de Nazli y Murat unidos por la pequeña Zeynep, una nena que sufre de una compleja enfermedad al corazón.

A partir del cambio que se dio en Telefe con el desembarco de la novela brasileña Pantanal, y un rating que fue de 12.5 puntos se enciende la posibilidad de que Amor de Madre continúe en el prime time después de ATAV. Es decir, que no abandone la pantalla como había trascendido hace unas semanas.

Aún el canal no confirmó qué pasará con la grilla y si será levantada o no del aire Amor de Madre. Todo quedará definido cuando las audiencias se terminen de mover de la mano de los cambios en la competencia. Vale recordar que Gran Hermano ya dejó el aire de Telefe y resta que se acomode el público en el prime time con Masterchef y Pantanal que no vienen a la altura de lo esperado.